Magyarországon a nehezebb időkben is a gyerek az első

A kormánypártok számára továbbra is a gyermek az első - közölte a Fidesz vasárnap, gyermeknap alkalmából az MTI-vel.







Az a céljuk - írták közleményükben -, hogy Magyarország családbarát ország legyen, és ezen a mostanihoz hasonló nehezebb idők sem változtatnak.

A baloldal politikájával ellentétben a válságkezelésnél nem a családokat sújtó megszorításokban hisznek, hanem abban, hogy a gyermekes családokat még fokozottabban kell segíteni tették hozzá.Ezt tartják szem előtt a koronavírus-járvány alatt is, amikor több családtámogatás elérését tették könnyebbé és hiteltörlesztési moratóriumot tartanak fenn, hogy ezzel is segítsék a családok szociális biztonságát - olvasható a közleményben.Felhívták a figyelmet arra, hogy 2010 óta két és félszeresére emelték a gyermekes családok támogatását, és támogatják, hogy a jövő évi költségvetésben is tovább emelkedjen az erre fordított összeg, a járvány okozta gazdasági problémák kezelése mellett is. A gyermeket nevelők továbbra is számíthatnak a családi adókedvezményre, a csokra, az otthonteremtési támogatásokra, a babaváró támogatásra, a gyed extrára, a kisgyermekes édesanyákat segítő kedvezményekre, folytatódnak a bölcsőde- és óvodafejlesztések - részletezték.Azt írták: támogatnak minden olyan intézkedést, amely segíti a gyermekvállalást, akár a meddőségi kezelésekkel vagy az örökbefogadás egyszerűsítésével is. "Emellett az a célunk, hogy tovább erősítsük a gyermekek és fiatalok védelmét."