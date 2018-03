Magyar-lengyel kulturális napokat tartanak Budapesten

A magyar-lengyel barátság áll a középpontjában annak a kulturális programsorozatnak, amelyet március 21. és 24. között rendeznek Budapesten a Fonó Budai Zeneházban, a Lengyel Intézetben és az Akvárium Klubban.



Az Emberi Erőforrások Minisztériuma alapítványt hoz létre, amely a lengyel-magyar barátság és a közép-európai együttműködés egyik legendás, méltatlanul elfeledett 20. századi hőse, Waclaw Felczak professzor nevét viseli - szerepel a szervezők által az MTI-hez eljuttatott közleményben.



Mint írják, az alapítvány támogatni fogja a lengyel-magyar kapcsolatok kutatását és népszerűsítését, a közös alkotást és cselekvést, illetve a közös megjelenést harmadik országokban. A Waclaw Felczak Alapítvány elnöke Karol Biernacki, a Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltárának igazgatója.



A kulturális napok március 21-én közös táncházzal és zenei programokkal kezdődnek a Fonó Budai zeneházban. Fellép a Szent Efrém Férfikar, Fekete-Kovács Kornél és a Kuba Stankiewicz Duo, valamint bemutatkozik az alapítvány is az ünnepi gála keretében.



A gála központi eleme a Polak, Wegier... című táncos, zenés összeállítás, amelyben gyimesi és góral táncokat, valamint somogyi és kurpiei dalokat állít párhuzamba Kubinyi Júlia, Berecz István és barátai (Appelshoffer János, ifj. Zsuráfszky Zoltán), valamint a lengyel Kapela Brodów Együttes. A hajnalig tartó lengyel-magyar táncház során melegföldvári, szatmári, széki, kalotaszegi, és különböző lengyel táncokat (krakowiak, kujawiak, walczyk, oberek) adnak elő. Két CD-t is bemutatnak: Fekete-Kovács Kornél (szárnykürt) és Kuba Stankiewicz (zongora) Bridges című dzsesszanyagát, valamint a Szent Efrém Férfikar Benedicamus Domino című lemezét; utóbbin Lutoslawski, Penderecki, Twardowski, Liszt, Kodály és Bartók művei szólalnak meg.



Március 22-én könyvbemutatót tartanak a budapesti Lengyel Intézetben. Marta Kwasnicka Hedvig - A waweli királynő, Marcin Swietlicki Tizenkettő, Kertész Noémi A lengyelség iskolája, valamint Ryszard Legutko A közönséges ember diadala című kötetét Szörényi László irodalomtörténész és a Rézbong Kiadó vezetője, Kovács Gergő mutatja be, Marta Kwasnicka közönségtalálkozót is tart.



Március 24-én zenediplomáciai konferenciát rendeznek a Fonóban. Az esemény azt járja körül, hogy a népzenei, dzsessz- és világzenei színtéren melyek az együttműködési lehetőségek.



Az előadók, kerekasztal-beszélgetések résztvevői között lesz mások mellett Diligens Linda világzenei koncertszervező, Agnieszka Matecka művelődésszervező, Ula Nowak kulturális menedzser, Kuba Borysiak etnomuzikológus, Jacek Halas népzenész, Michal Hajduk dzsesszkurátor, Krzysztof Kubanski világzenei koncertszervező, Rosonczy-Kovács Mihály népzenész, Szerényi Béla népzene-pedagógus és Tóth Viktor dzsessz-szaxofonos. A rendezvény fővédnöke Jerzy Snopek, Lengyelország budapesti nagykövete, a konferenciával egy időben a Fonóban lengyel-magyar kamasz táncház is lesz.



A Waclaw Felczak Alapítvány megalakulását kísérő programsorozat záró rendezvénye március 24-én lesz az Akvárium Klubban. Közönségtalálkozót tart Marcin Swietlicki író, fellép a Tizenkettő Trio, a Salk és Dj Kuba Karas.



Mint felidézik, Waclaw Felczak (1916-1993) az 1938/39-es tanévben ösztöndíjasként az Eötvös Collegium diákja volt, majd 1940 májusában a földalatti lengyel hadsereg katonájaként tért vissza Budapestre. 1942-től a Honi Hadsereg budapesti futárbázisának parancsnokhelyetteseként a londoni lengyel kormány és annak varsói honi képviselete közötti kapcsolattartást biztosította. 1949-ben letartóztatták és életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Kiszabadulását részben az 1956-os magyar forradalomnak köszönhette. 1958-tól a krakkói Jagelló Egyetem Történeti Intézetének tanáraként több magyar témájú könyv szerzője volt. Szakmai felkészültségével, erkölcsi tartásával a diákság példaképévé vált.