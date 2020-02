Lesz minden a jövő héten: napsütés, eső, zivatar

Változékony lesz az idő a jövő héten: napsütésre, de esőre, zivatarra is készülni kell. Ismét többször lesz erős, olykor viharos a szél. A hőmérséklet is ingadozni fog, olykor csak 10 fok körül alakulnak a maximumok, máskor 18 fok is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-nek.



Hétfőn délelőttől kezdve nem lesz csapadék. A szél fokozatosan mérséklődik, dél körül már nem kell viharos, estétől pedig erős szélre számítani. A leghidegebb órákban 1-8, napközben 8-13 fok lesz.



Kedden délen több, északon kevesebb lesz a napsütés. Napközben csapadék nem várható, estétől viszont északon helyenként eső, zápor már előfordulhat. A szél több helyen élénk, néhol erős lesz. A minimumhőmérséklet mínusz 2 és plusz 6, a maximumhőmérséklet 10-18 fok között valószínű, délnyugaton lesz a legmelegebb.



Szerdán többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, sokfelé alakulhat ki eső, zápor, néhol zivatar is lehet. A szél többfelé erős, helyenként viharos lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet 4-9, a legmagasabb hőmérséklet általában 6-10 fok között valószínű, de délkeleten akár néhány fokkal enyhébb lehet.



Csütörtökön elszórtan eső, zápor, északkeleten néhol kevés hó is előfordulhat. A nap második felében nyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék. A szél erős, időnként viharos lesz. A leghidegebb órákban mínusz 3 és plusz 3, napközben 4 és 9 fok között alakul a hőmérséklet.



Pénteken helyenként előfordulhat záporeső. Több helyen megerősödik a szél. A minimumhőmérséklet mínusz 7 és mínusz 2, a maximumhőmérséklet 5 és 13 fok között alakul, északkeleten lesz a hidegebb.



Szombaton inkább csak rövidebb időszakokra süthet ki a nap. Elszórtan fordulhat elő eső, zápor. A szél megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 6, a legmagasabb hőmérséklet 10-17 fok között valószínű.



Vasárnap, március elsején többfelé valószínű eső, zápor. A szél is megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet 2 és 7, a legmagasabb hőmérséklet 5 és 10 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.