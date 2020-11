Lemond és kiszáll a napi politikából Szájer József

Lemondott európai parlamenti (EP-) képviselői tisztségéről Szájer József, a lemondás december 31-ével hatályos - közölte a fideszes politikus vasárnap az MTI-vel.



Szájer József közleményében azt írta: a lemondását vasárnap nyújtotta be David Sassolinak, az Európai Parlament elnökének, döntése egy "hosszabb ideje tartó gondolkodás végére tesz pontot".



A politikus hangsúlyozta: lemondása nincs összefüggésben az európai színtéren most zajló, "minden eddiginél ádázabb küzdelem" tartalmával, a mostani vitában egyetért a magyar kormány álláspontjával, és támogatja azt.



A képviselő úgy fogalmazott: egy ideje a napi politikai küzdelemben való részvétel egyre nagyobb lelki megterhelést jelent számára. Harminc éve szolgálja Magyarországot hivatásos politikusként, túlnyomó részében az európai terepen dolgozott. Feladatait igyekezett lelkiismeretesen ellátni, a magyar emberek, a választói érdekeit képviselni - tette hozzá.



Szájer József köszönetet mondott a választóknak, hogy szavazataikkal négyszer juttatták be a magyar Országgyűlésbe és szintén négyszer az Európai Parlamentbe. Kiemelte: mindkét intézményben teljes erejével hazáját szolgálta, de választott képviselői tevékenységének ezzel vége.

Közölte: a jövőben a gyakorlati politikusi tevékenység helyett szellemi területen folytatja a rendszerváltoztatáskor megkezdett munkát. Új feladatait is - amelyekről később ad tájékoztatást - az eddigi elkötelezettséggel és elszántsággal fogja teljesíteni - írta.