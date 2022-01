Kizárta az MSZP a patkányozó Bangóné Borbély Ildikót

Az MSZP elnöksége vasárnapi rendkívüli ülésén kizárta soraiból Bangóné Borbély Ildikót, miután megállapította, hogy az országgyűlési képviselő a közvéleményt és pártját is megtévesztette iskolai végzettségével kapcsolatban.



Az ellenzéki párt az MTI-hez eljuttatott közleményében úgy fogalmazott, az MSZP közössége következetesen elítéli azokat a cselekedeteket, amikor valaki a követelmények megkerülésével, azok nem teljesítése mellett próbál diplomához jutni, vagy nemlétező végzettséggel él vissza.



"Bangóné Borbély Ildikó a mai naptól nem tagja az MSZP-nek, a Magyar Szocialista Párt választáson nem indítja, és felszólítja parlamenti mandátuma visszaadására" - közölte az MSZP.



Hozzátették, a szocialista párt ezzel lezártnak tekinti az ügyet, továbbá elvárja, hogy a "Völner-Schadl korrupciós botrányban lebukott fideszes politikusok is távozzanak a közéletből".

A Mandiner hírportál szombaton írt arról: Bangóné Borbély Ildikó parlamenti önéletrajzában azt tüntette fel, hogy a Budapesti Gazdasági Főiskolán szerzett diplomát, az intézmény jogutódja, a Budapesti Gazdasági Egyetem azonban újságírói megkeresésre ezt nem tudta megerősíteni.



A baloldal csak hazudni képes - közölte a Fidesz vasárnap az MTI-vel arra reagálva, hogy az MSZP kizárta soraiból Bangóné Borbély Ildikót, miután megállapította, hogy az országgyűlési képviselő a közvéleményt és pártját is megtévesztette iskolai végzettségével kapcsolatban.

A kormánypárt a közleményében hangsúlyozta, nem ez az első eset, hogy egy baloldali politikusról kiderül, hazudott a képzettségét illetően.



"Hajnal Miklós azt állította, hogy közgazdász, miközben nincs is diplomája. Karácsony Gergely pedig azzal tévesztette meg az embereket, hogy van angol nyelvvizsgája" - írták, rámutatva arra, "most Bangóné Borbély Ildikó bukott le, kitudódott, ő is hazudott a diplomájáról".



A baloldal már csak ilyen, nem lehet elhinni nekik semmit sem - húzta alá a Fidesz.