Kilőtték a fagyizó, veszélyesnek tartott medvét

Lelőtték szerda este azt a bakmedvét, amely nemrég betört a Dévai Szent Ferenc Alapítvány tusnádfürdői gyerekotthonába - újságolta Borboly Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke Facebook-oldalán.

A medve néhány héttel ezelőtt öt ajtót tört be, hogy hozzájusson a Böjte Csaba által vezetett alapítvány gyerekközpontjának hűtőládáihoz, amelyekből többek között fagylaltot zsákmányolt.

Rafain Zoltán, a helyi Szent Anna vadásztársulat elnöke az MTI-nek azt mondta: az 5-6 éves, mintegy 300 kilogrammos hím medve mozgását és az általa bejárt útvonalakat közel egy héten át figyelték és szerda este mintegy 300 méterre a fürdőváros határától sikerült lelőni.

A vadásztársulat elnöke megjegyezte, az elkövetkező napokban remélhetőleg a másik magányos medvét is sikerül lelőni, amelynek a kilövéséhez hozzájárult a Környezetvédelmi Minisztérium. Ez az állat tusnádfürdői gazdaságokba tört be, háziállatokat, kutyákat pusztított el.

Rafain Zoltán kijelentette: továbbra sem tekintik feladatuknak annak a négy anyamedvének és kilenc bocsnak az áttelepítését, amelyhez a környezetvédelmi tárca szintén hozzájárult. Arra a felvetésre, hogy a miniszter bírságot helyezett kilátásba az áttelepítési utasítások végrehajtását elmulasztó vadásztársaságoknak, Rafain kijelentette: semmilyen törvény nem írja elő számukra, hogy áttelepítésekkel foglalkozzanak.

Azt is hozzátette, ehhez altatólövedékes fegyverük és ketrecük sincsen, de nem is értenek ehhez. Azt is megjegyezte: egyelőre senki nem vállalkozott a tusnádfürdői bocsos anyamedvék elszállítására, de a befogadásukra sem, pedig a minisztérium valamennyi EU-tagállamnak felajánlotta a medvefölösleget.