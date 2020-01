Kilenc év alatt 87 százalékkal emelkedtek a nettó keresetek

Magyarországon 2010 és 2019 között a családi adókedvezményt is figyelembe véve a nettó keresetek 87 százalékkal emelkedtek - mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára hétfőn Budapesten sajtótájékoztatón.

Bodó Sándor hozzátette, a szociális partnerek között 2018 decemberében létrejött kétéves bérmegállapodásnak köszönhetően idén január elsejétől a bruttó minimálbér 161 000 forintra, a garantált bérminimum pedig bruttó 210 600 forintra emelkedett.

A növekedés mértéke 2019-hez képest 8 százalékos volt.

Az államtitkár a sajtótájékoztatón jelentette be, hogy kibővítik a munkásszállók építését támogató programot, így 2020. január 22. és május 15. között már azok a piaci vállalkozások is pályázhatnak, amelyek azt tervezik, hogy olyan munkásszállót építenek, amelyben saját dolgozóik mellett az adott térségben található más munkaadók alkalmazottait is elszállásolják.