Katonai segítséggel fertőtlenítik a magyarországi iskolákat az őszi szünetben

Müller Cecília országos tiszti főorvos az aktuális koronavírus-helyzetről tartott tájékoztatóján az iskolák fertőtlenítéséről is beszélt.

Magyarországon 989 újabb állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 48 757 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 38 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 1211 főre emelkedett, 14 637-en pedig már meggyógyultak.

Az aktív fertőzöttek száma 32 909 fő, utóbbiak 30 százaléka, az elhunytak 40 százaléka, a gyógyultak 30 százaléka budapesti. Összesen 1960 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 197-en vannak lélegeztetőgépen - közölte Müller Cecília országos tiszti főorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs csütörtöki online sajtótájékoztatóján.

Az egyik egyetem jelezte: informatikai probléma miatt nem érkeztek be a teljes körűen az adatok, így az összes igazolt megbetegedés jelenleg 48 757 a pandémia kezdete óta, de ezt a keddi teljes adatok beérkezése után, szerdán korrigálni fogják. A pozitív esetek a világjárvány előrehaladásával sajnos az elhunytak száma is emelkedik, ennek vagyunk most tanúi - fejtette ki.

Az elhunytak jellemzően egy vagy több krónikus betegségben szenvedtek, az életkoruk 40 és 90 év között volt. A keddi napon 1211 elhunytat tartanak nyilván, akiknek alapbetegségéhez jött még a koronavírus-fertőzés.

Müller Cecília hangsúlyozta, hogy az operatív törzs nem javasolja a tömeges rendezvényeken való részvételt, és ez alatt nem csak az október 23-i ünnepi rendezvények, hanem mindenfajta tömeges rendezvény elkerülését értik. Kiemelte továbbá a maszkviselés, a kézmosás és fertőtlenítés alkalmazását.

Jelenleg az operatív törzs 46 iskolában és 25 óvodában rendelt el rendkívüli szünetet, 153 osztálynál és 17 iskolában zajlik digitális oktatás.

Az őszi szünet alatt nagytakarítást hajtanak végre az iskolákban azért, hogy fertőtlenített intézménybe térhessenek vissza a diákok.

Bizonyos településeken a katonák is segíteni fognak ebben - mondta az országos tiszti főorvos.



Képünk archív felvétel.