Jövőre indul a vakcinagyártás a magyar üzemben

Jövő év végén megkezdődik a vakcinagyártás a debreceni nemzeti oltóanyaggyárban - erősítette meg az innovációs és technológiai miniszter vasárnap a helyszínen, amikor elhelyezték a leendő üzem alapkövét a Debreceni Egyetem innovációs parkjában.



Palkovics László azt mondta, évente több mint húszmillió, különböző technológiával készülő vakcinát gyártanak majd az üzemben.



A fejlesztés hazai oltóanyagból teszi tartósan lehetővé a biztonságos ellátást, hatékony és gazdaságos védekezést biztosít majd az esetleges későbbi világjárványok, lokális járványok ellen, miközben munkahelyeket is teremt - részletezte a beruházás előnyeit a miniszter.

Ügyelnek arra, hogy a gyár szükség esetén bővíthető, különféle vakcinák gyártására alkalmassá tehető legyen - tette hozzá, megjegyezve: Debrecenben épülnek ki azok a hazai fejlesztési és gyártókapacitások, amelyek képessé teszik Magyarországot, hogy rövid időn belül új gyártási technológiákat fogadjon, adaptáljon, illetve új generációs vakcinákat állítson elő.Palkovics László utalt arra, hogy ez nem előzmények nélküli vállalkozás, Magyarországon csaknem egy évszázadon át, az 1990-es évekig gyártottak humán oltóanyagot, a gyógyszeripari privatizáció viszont nagyrészt felszámolta ezt a tevékenységet.Úgy fogalmazott: tavaly, a koronavírus-járvány elején a védőeszközök hiánya, a beszerzések nehézsége ráirányította a figyelmet arra, hogy "ilyen helyzetben csak magunkra tudunk számítani".Palkovics László méltatta azt az összefogást, amelynek eredményeként négy orvostudományi egyetem és több kutatóintézet együttműködésével több mint 120 projektjavaslatot tettek le a kormány asztalára, ezeket el is fogadták, és megkezdődhetett a hazai eszközök gyártása, gyógyító eljárások alkalmazása.Hozzátette: a Debreceni Egyetem kezdeményezésére már 2017-ben megkezdődött a nemzeti oltóanyaggyár megvalósítási feltételeinek kidolgozása, amit a koronavírus-pandémia felgyorsított.Az új gyártási és fejlesztési bázis, kutatási és termelési potenciál Debrecenben, az egyetem tudományos, kutatói tapasztalataira, szakembereire építve valósulhat meg, és hozzájárul majd Magyarország és Európa ellátásbiztonságának javításához - mondta Palkovics László a nemzeti oltóanyaggyár alapkőletételén.Pósán László (Fidesz) országgyűlési képviselő azt mondta, "vakcina nélkül nincs egyéni szabadság, nincs szabad mozgás", így a vakcinagyártással Debrecen ismét a szabadság őrvárosa lesz. "Ezzel a beruházással Debrecen felkerül a világ egészségügyi térképére" - fűzte hozzá.Kósa Lajos fideszes országgyűlési képviselő az ország legfontosabb beruházásának nevezte a nemzeti oltóanyaggyár felépítését. Magyarországon a legfőbb érték az ember, és a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban "azzal szembesültünk, ha baj van, csak magunkra számíthatunk" - mondta. Hangsúlyozta: fel kell építeni azokat a kapacitásokat, amelyek lehetővé teszik a magyar emberek megvédését.Papp László (Fidesz-KDNP), Debrecen polgármestere kiemelte: 2014 óta eurómilliárdok érkeztek a városba, több mint tízezer új munkahely létesült, de a mostani fejlesztés más: olyan stratégiai beruházás, amely "az egészségügyi ellátás biztonságának megőrzésével garantálja az ország működőképességének fenntartását".Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora az ország sorsára is kiható beruházásnak nevezte az oltóanyaggyár felépítését, Bács Zoltán egyetemi kancellár pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy az oltóanyaggyár az ország első egyetemi ipari parkjában épül fel.Kossa György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány elnöke szerint a függetlenséget, az ellátásbiztonságot jelenti majd az új oltóanyaggyár, "életminőségünket csak ez tudja biztosítani". Most éjjel-nappal munka következik, hogy az első ampullák a jövő év végén elkészülhessenek Debrecenben - tette hozzá.