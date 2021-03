Jóváhagyták az iskolahalasztási kérelmek többségét

Cáfolják az Oktatási Hivatal adatai azokat a baloldali vádakat, amelyek szerint az iskolakezdési szabályok megújítása éretlen gyerekek tömegeit kényszeríti idő előtt iskolába. A szakértők 96 százalékban helyt adtak a szülők halasztási kérelmeinek. Ezzel együtt a minisztérium kész tovább finomítani a jogszabályt, hogy azok a gyerekek se szenvedjenek hátrányt, akiknek a szülei nem tudnak hatékonyan fellépni az érdekükben - írta a Magyar Nemzet.

A cikk felidézi, hogy Rétvári Bence parlamenti államtitkár a jobbikos Ander Balázs képviselő kérdésére reagálva emlékeztetett, hogy a korábbi rendszerben a nagycsoportosok további óvodában maradásáról szóló döntések egy része nem volt megalapozott, ezért vált szükségessé, hogy objektív szerv - az Oktatási Hivatal (OH) - vizsgálja a kérelmeket.

Bár a baloldal a szabályváltozás tavalyi életbelépése óta folyamatosan azzal riogat, hogy éretlen gyerekeket akar idő előtt iskolába kényszeríteni a kormány, az eddigi tapasztalatok szerint a döntési jogkört megkapó OH elsöprő többségben helyt adott a szülői kérelmeknek.

Amíg a döntés az óvodavezetők kezében volt, nagyon eltérő gyakorlat alakult ki az intézmények körében a visszatartást illetően, ezeket szerette volna egységesíteni a kormány - húzta alá Rétvári, aki szerint nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy indokolt esetben, ha a gyermeknek valóban fejlettségbeli hiányosságai vannak, akkor a felmentést engedélyező szerv meg fogja adni az engedélyt az iskolakezdés elhalasztására.

Közlése szerint az Oktatási Hivatalhoz ebben a tanévben 16 487 halasztási kérelem érkezett március 9-ig, és 96 százalékban helyt is adtak a szülői kérelmeknek, tehát a gyermek az óvodában maradhatott.

Az esetek mintegy felében - 53 százalékában - szakértőket is kirendeltek a megalapozottabb döntés érdekében.

Bár a szülők elsősorban halasztásért folyamodnak, van példa ennek az ellentétére is: az idén is több száz szülő jelezte, hogy hatéves kor előtt, vagyis a tanköteles kor elérését megelőzően szeretné iskolába íratni a gyermekét. Ilyenből most 237 kérés érkezett, amelyek többségének ugyancsak helyt adott az OH. Az iskolaérettségi, tankötelezettségi szabályokkal egyébként az alapvető jogok biztosa is foglalkozott nemrég.

Kozma Ákos többek közt kezdeményezte, hogy a halasztási kérelmek a határidőn túl is beadhatók legyenek, továbbá kérte, hogy a szülők kapjanak bővebb tájékoztatást, ismerhessék meg a gyermekükről készült szakvéleményt.

Az ombudsman egyúttal felkérte Kásler Miklós minisztert arra, hogy átfogó felmérés keretében vizsgálják a 2020/2021-es tanév első osztályosaival kapcsolatos iskolai tapasztalatokat, és azok eredményéről adjon tájékoztatást.

Rétvári Bence felidézte, hogy ezeket a kérdéseket az Alkotmánybíróság is vizsgálta, de nem vonták kétségbe az új szabályozás létjogosultságát, hanem főként többlet garanciális elemekre tettek javaslatot olyan esetekben, amikor a szülők nem nyújtottak be javaslatot gyermekük érdekében.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma kész az eljárás garanciális elemeinek megerősítésére, és az érintett jogszabályi rendelkezéseket módosítják - tette hozzá.