John Newman is fellép idén nyáron az EFOTT-on

John Newman brit énekes sztár is fellép az idei EFOTT-on. Az egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozóját idén július 10-től 16-ig Velence-Sukoró térségében rendezik meg - közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.



A 27 éves John Newman, aki már többször fellépett hazai fesztiválokon (tavaly a zamárdi Strandon), több mint 1,8 millió rajongót összefogó közösségi oldalán jelentette be, hogy 2018-ban újra ellátogat Magyarországra.



A szervezők tájékoztatása szerint John Newman 14 éves korában kezdett zenével foglalkozni, 20 évesen Londonba költözött, 2012-ben pedig elkészítette a már EFOTT-on is járt Rudimental formációval közös első slágerét, a Feel the Love-ot, amely több országban lett listavezető dal. A legnagyobb sikert Love Me Again szóló slágerének köszönheti, ennek videóklipjével nyerte meg első zenei díját 2013-ban. Klipjeit maga rendezi, emellett számos sláger dalszövegét is ő írta. Olyan ismert előadók köszönhetnek sokat neki, mint Calvin Harris, Jessie J vagy Kygo. Az énekes eddig két albumot (Tribute - 2013, Revolve - 2015) készített, koncertjei világszerte teltházasak.



Idén az EFOTT házigazda felsőoktatási intézménye az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) lesz.