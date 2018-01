Jelentősen megnőtt az év végi mobilinternet-forgalom

Jelentősen megnőtt, két szolgáltatónál is rekordot döntött az ünnepi mobilinternet forgalom Magyarországon - derült ki a szolgáltatók által az MTI-hez szerdán elküldött adatokból.



A Vodafone Magyarország karácsonyi és szilveszteri statisztikái szerint egyre többen használnak mobilinternetet szeretteik köszöntésére: a 2017/18-as ünnepi időszakban a mobilinternet-forgalom nőtt a legjobban, az elmúlt időszakhoz képest 69 százalékkal, míg a 2015/16-os időszakhoz képest 140 százalékkal emelkedett. A társaság szerint a roamingkorlátok lebontásának köszönhetően külföldön is egyre többen és egyre többet használták a mobilinternetes szolgáltatásokat, így az ünnepek alatt a Vodafone ügyfelei több mint háromszor annyi adatot használtak fel, mint egy évvel korábban, és közel hétszer annyit, mint 2015/16 fordulóján.



Az adatok szerint ugyanakkor a mobilhívások száma csökken, a mostani ünnepeken 4 százalékkal kevesebb, 16,7 millió hívást indítottak a Vodafone hálózatán a korábbihoz képest. A hívásoknak nemcsak a száma, az időtartama is csökkent, majdnem 3 százalékkal. Ugyanakkor SMS-ből a mostani időszakban mintegy 2 millióval többet küldtek a Vodafone ügyfelei tavalyhoz képest, több mint 12,4 milliót. Nőtt az MMS-ek száma is, idén már meghaladta a 200 ezret, ami közel 3,5 százalékos növekedés az előző évhez képest.



A Magyar Telekom közölte: az idén kétszer annyit mobilinterneteztek az ügyfeleik karácsonykor és újévkor, mint a tavalyi ünnepi időszakban, 2016-ban a forgalom növekedése még csak 25-30 százalékos volt az előző év hasonló időszakához viszonyítva. Az adatok azt mutatják, hogy évről évre egyre többen választják a karácsonyi és újévi üdvözletekhez is az okostelefonjukon vagy tabletjükön a különféle internetes üzenetküldési formákat, továbbá a Telekomnál az adatforgalom felfutásához jelentősen hozzájárultak a nemrégiben bevezetett korlátlan adathasználatot, illetve a korlátlan közösségi médiát, csetet és navigációt tartalmazó mobilnet csomagok is - írták.



A Telekom szerint még mindig sokan küldenek jókívánságokat SMS-ben is, bár számuk évente nagyjából 10 százalékkal csökken. Míg 2017 első napján 3,55 millió telekomos küldött SMS-üzenetet rokonainak, ismerőseinek, addig az idén már csak 3,3 millióan. A Telekom ügyfelei az idén is több SMS-t küldtek és nagyobb mobilinternet adatforgalmat bonyolítottak le január 1-jén, mint szilveszter napján.



A Telenor Magyarország adatai szerint 2017 szilveszterén a korábbi évekhez képest jóval nagyobb mobilinternetes adatforgalmat generáltak a mobilhálózatot használó ügyfelek. Míg 2015 szilveszterén 81 terabájt, 2016 szilveszterén 124 terabájt adatforgalmat bonyolítottak le, most szilveszterkor, több mint kétszeresére emelkedve, a napi forgalom elérte a 300 terabájtot.



A teljes ünnepi időszakot vizsgálva a 2017-es karácsony és újév közötti időszakban minden korábbi, nem kampányidőszakban mért adatforgalmi rekord megdőlt: a Telenor ügyfelei összesen mintegy 2700 terabájt adatot forgalmaztak, ami elegendő lenne 409 600 egész estés HD film streamelésére, így több mint 70 évnyi folyamatos filmnézésre lenne elegendő.



Közölték, az SMS-forgalom a szilvesztert megelőző napokhoz képest mintegy 50 százalékos növekedést mutatott, de a globális trendeknek megfelelően a korábbi évekhez képest a Telenor hálózatán elküldött és fogadott SMS-üzenetek összmennyisége csökken. A trend a mobilinternet és csevegőalkalmazások előretörésének köszönhető, amely sokak számára kiváltja a klasszikus SMS-küldést - írták.



A mobilinternet népszerűségének növekedését a szolgáltatók a hálózatfejlesztésekkel és a korlátlan tarifacsomagok bevezetésével is magyarázták.