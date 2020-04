Jelentkezett az ötöslottó történetének rekord nyertese

Szinte napra pontosan egy hónappal ezelőtt, a március 28-i sorsoláson megszületett az idei évben 63 éves Ötöslottó történetének legnagyobb nyereménye, hiszen egy magyar szerencsés 6,431 milliárd forinttal gazdagodott. A játékosnak a sorsolás másnapjától számított 90 napon belül kellett jelentkeznie a Szerencsejáték Zrt.-nél, amelyet a napokban meg is tett.

A nemzeti lottótársaság általános gyakorlatának részeként a nagyobb nyeremények felvételekor a társaság munkatársai felajánlják a nyertesnek, hogy névtelenül kitölthet egy kérdőívet, amelyben információkat árulhat el magáról, játékszisztémájáról, életéről úgy, hogy anonimitása biztosított marad. Ez az úgynevezett nagynyertes kérdőív, amelyből most több dolog is kiderült hazánk legismertebb lottójátékának rekord nyerteséről.

A játékos vidéken adta fel a milliárdokat érő szelvényét, amelyet önállóan, véletlenszerűen kiválasztott számok megjelölésével játszott meg. A sorsolást követően az internetről értesült arról, hogy nyert: szóhoz sem jutott, annyira meglepődött amikor rájött, hogy a kisorsolt számok mindegyike megegyezik az általa beikszeltekkel. Elsőként a párját értesítette a nagyszerű hírről.

A korábbi nagynyertes kérdőívek alapján elmondható, hogy a nyertesek többsége több éve, adott esetben több évtizede játszik azzal a játékkal, amelyen nagynyereményt ért el.

Az Ötöslottó rekordnyertese azonban kivétel ez alól: évente mindössze néhány alkalommal ad fel szelvényt, így semmiféle szelvényfeladási stratégiáról és feladási rituáléról nem tudott beszámolni. A fentieken túl a rekord nyertes arra számít, hogy teljes mértékben megváltozik az élete és a nyeremény hatással lesz baráti és családi kapcsolataira is.

És hogy mire költi a nyereményét? A játékos elmondása szerint tárgyi dolgokra, így autóra és lakásra biztosan jut majd a jackpotból, de befektetni is fog, amelyhez pénzügyi befektető segítségét is igénybe veszi. Emellett úgy nyilatkozott, hogy szűkebb családja is részesül majd az összegből.