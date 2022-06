Irány a strand! Szikrázó napsütés, igazi nyárias időjárás lesz az előttünk álló héten

Sok lesz a napsütés a jövő héten - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.



Hétfőn eleinte jobbára napos idő várható. Késő délelőtt északnyugat felől egy gyengülő hidegfront szakadozott felhőzete érkezik, amely délkelet felé húzódik. Főleg az ország északnyugati felén helyenként előfordulhat záporeső, zivatar. A szél sokfelé megerősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 17, a legmagasabb hőmérséklet 26 és 32 Celsius-fok között valószínű.



Kedden a sok napsütés mellett délután átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de csapadék nem várható. A hőmérséklet hajnalban 9 és 17, délután 22 és 27 fok között várható.



Szerdán is napos időre van kilátás csapadék nélkül. A minimumok 7 és 15, a maximumok 24 és 29 fok között alakulnak.



Csütörtökön sok, de nem zavartalan napsütés ígérkezik, a gomolyfelhőzetből néhol zápor, zivatar kialakulhat, erre legnagyobb esély a nyugati megyékben van. A leghidegebb órákban 10 és 19, napközben 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.



Pénteken a többórás napsütés mellett szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. Hajnalban általában 15-20, a délutáni órákban 24-30 fok várható.



Szombaton napos idő várható gomolyfelhőkkel, csapadéknak kicsi az esélye. A hőmérséklet hajnalban 13-18, délután 25-30 fok között alakul.



Vasárnap is napos idő várható, csapadék nem valószínű. A minimumok 14 és 22, a maximumok 26 és 33 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.