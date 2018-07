Igazi sportvárossá fejlődhet Békéscsaba pár éven belül

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere a szerdai sajtótájékoztatón elmondta, hogy a város a magyarországi női röplabdázás fellegvárának számít, ezért is sikerült az önkormányzatnak a kormánnyal és személyesen Orbán Viktor miniszterelnökkel két évvel ezelőtt megállapodni az akadémia létrehozásáról és az infrastrukturális háttér megteremtéséről.

Azóta a Modern Városok Programja (MVP) keretében gyakorlatilag el is készült az első beruházás, amelynek során 50 millió forintból megújult a Békéscsabai Szakképzési Centrum (BSZC) Vásárhelyi Pál Szakgimnáziumának sportcsarnoka, ami a különleges padlóburkolat és megvilágítás segítségével biztos otthona lesz az akadémiai utánpótlásnevelésnek. A megújult csarnok ugyanakkor a szakgimnázium diákjainak sportolási lehetőségét is szolgálja.

Baran Ádám, a Békéscsabai Röplabda SE elnöke hozzátette, hogy a tornacsarnok fejlesztése nem áll le, a későbbiekben megújulhatnak az öltözők és a külső környezet is. Mint mondta, a klub és az akadémia célja, hogy olyan körülményeket teremtsenek a röplabdázók és a utánpótlásban "pallérozódó" fiatalok számára, amelyek Európa legfejlettebb röplabda kultúrájú országaiban már működnek.

Szarvas Péter az MTI érdeklődésére szólt a várható további fejlesztésekről is. Mint mondta, folyik a tervezés a Városi Sportcsarnok felújításával kapcsolatban, a 735 milliós beruházás várakozása szerint néhány hónapon belül megkezdődhet. Ennek keretében új burkolatot kaphat a küzdőtér, de tovább korszerűsítik az öltözőket és a már meglévő szálláshelyeket is. Az átadásra jövő nyár végén kerülhet sor.

Baran Ádám arról számolt be, hogy a kormány 2017. december 27-ei határozata alapján számítanak a megítélt 1,87 milliárd forintos támogatásra is. Mint mondta, a Magyar Röplabda Szövetséggel együttműködve ebből a forrásból épülhet például a BSZC központjában egy új, összesen három szabványos méretű röplabdapályát befogadó munkacsarnok. Az új csarnok - hasonlóan a Vásárhelyi iskolához - szintén a BSZC-hez tartozó diákok sportolását is szolgálni fogja.

Szarvas Péter végezetül szólt arról is, hogy a MVP keretében továbbra is napirenden van egy új sportcsarnok építése a meglévő mellé, valamint egy fedett sportuszoda kialakítása szintén az adott területen, de a tervek között szerepel a közeli főiskola tornacsarnokának a felújítása is.

Az önkormányzat tervei szerint 4-5 év alatt Békéscsaba igazi sportvárossá alakulhat át, ahol egy 3-400 méter sugarú kör mentén rengeteg sportlétesítmény fogja szolgálni az egyéni és csapatsportokat. A polgármester várakozásai szerint a fejlesztések egyszerre szolgálják a város hírnevének emelését, de számít a kiépült infrastruktúra miatt a sportturizmusból és az edzőtáboroztatásból származó bevételekre is. Békéscsaba akár egy "kis Tata is lehet" - mondta Szarvas Péter.