Idén hetekkel korábban kezdődött az aratás

A szántóföldi növények aratása idén a megszokottnál több héttel korábban kezdődött a rendkívül meleg időjárás miatt - jelentette be csütörtökön, az aratási koordinációs bizottság ülését követően az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára.



Idén 1,67 millió hektárról takarítanak be őszi vetésű gabonát, mintegy 250 ezer hektárról már egymillió tonna termény a raktárakba került - mondta Feldman Zsolt.



Eddig az őszi árpa termőterületének 69 százalékán, mintegy 141 ezer hektáron végeztek a munkákkal, a repce egynegyedét takarították be, a búza aratása pedig épphogy megkezdődött - jegyezte meg.



Az államtitkár ismertette, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) becslése szerint árpából a tavalyihoz képest az idén terméscsökkenés várható, közepes terméssel számolnak, eddig 696 ezer tonnát takarítottak be. Az időjárás miatt megyénként, régiónként, és sokszor egy gazdaságon belül is eltérő hozamok és terméseredmények alakultak ki, a hektáronkénti termésátlag 4,9 tonna - tette hozzá.



Kiemelte, a repcét nagyon megviselte a tavaszi változékony időjárás, termésátlaga alacsony, hektáronként 2,8 tonna, eddig mintegy 243 ezer tonnát arattak le. Ugyanakkor a tavalyi évhez képest a nagyobb, 335 ezer hektárnyi vetésterületről közel egymillió tonnás termés van kilátásban - mondta.



A tárca közlése szerint az idén árpából 1 millió, búzából 5 millió tonnás terméssel számolnak, de ez a becslés a további betakarítási adatok ismeretében módosulhat.



Az államtitkár megjegyezte, hogy az árak a gabonatermesztők számára kedvezőbben alakulnak az elmúlt évekhez képest. A nemzetközi előrejelzések alapján mind a búza, mind a kukorica esetében is jól látható, hogy az elmúlt évek gyakorlatától eltérően a termés nem éri el a felhasználás mértékét, ezért a készletek apadásával számolnak nemzetközi szinten, ami a felvásárlási árakban is éreztetheti hatását - közölte.



Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének (GOSZ) elnöke szerint a gabonaárak kedvezően alakulnak a világpiacon: az induló árak már most 2-3 ezer forinttal magasabbak, mint a korábbi években voltak.



A GOSZ reméli, hogy az emelkedés folytatódik és a búza tonnánkénti ára az 50 ezer forintot is elérheti, mert ez garantálna olyan jövedelmezőséget a gazdálkodóknak, amellyel hosszú távon kiszámítható lenne a termelés - tette hozzá az elnök.