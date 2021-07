Idén a szokottnál előbb kezdődött a dinnyeszezon

Fogyasszunk a nyáron minél több magyar dinnyét, mert így a magyar családok megélhetését és a magyar gazdaságot is támogatjuk - jelentette ki Nagy István agrárminiszter a közösségi oldalára csütörtökön feltöltött videóban.

Az Agrárminisztérium (AM) közleményében a miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy hazánkban idén 2200 gazda termeszt kemény munkával dinnyét a magyar fogyasztók számára, több mint 3700 hektáron.

A nyári nagy meleg következtében a magyar dinnye hét-tíz nappal korábban, már július első hétvégéjén nagy mennyiségben és kiváló minőségben került a hazai piacra.



Nagy István hozzátette: a forróságban mindig jól esik a gyümölcs fogyasztása, ezért érdemes keresni az árusoknál, és az áruházakban is a jó minőségű, ízletes és finom magyar dinnyét, aminek a beltartalmi értéke is kiváló. A sárga- és görögdinnye többek között A, C, B6 és E-vitamint, illetve vasat és foszfort tartalmaz, víztartalma pedig kiválóan hidratál, ami az emberi szervezet számára is kimondottan előnyös - hangsúlyozta.



Kifejtette: nem csak mi magyarok, hanem szerte Európában élvezhetik a magyar gazdálkodók munkájának gyümölcsét, mivel a termelői szervezetek, illetve a kereskedők megfelelő partneri kapcsolatai és előre történt egyeztetések alapján az áruházláncokon keresztül jelentős mennyiség került a magyar dinnyéből a hazai és a környező országok piacára.

A fejlődő termesztéstechnológiának, a megfelelő fajtahibrideknek és a klimatikus viszonyoknak köszönhetően a magyar dinnye egészen szeptember végéig a megszokott, kiváló minőségben elérhető lesz - emelte ki az agrártárca vezetője.