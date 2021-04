Hollik: a baloldal hatalomvágya felülír mindent

Az oltások kapcsán nincsen Magyarországon társadalmi vita, tehát a vakcinák biztonságosságát és hatékonyságát a Gyurcsány Ferenc vezette baloldalon kívül senki nem kérdőjelezi meg - jelentette ki a Fidesz kommunikációs igazgatója a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában.



Hollik István nagyon szomorúnak nevezte, hogy a baloldal csak azért, mert jobban akarja a kormány sikertelenségét, mint a járvány elleni védekezés sikerét, az oltások hatékonyságát is politikai témává tette, hogy elbizonytalanítsa az embereket. Hozzátette, "a mi szerencsétlenségünk", hogy ilyenre még külföldön sincs példa.



A politikus szerint a baloldal már két-három hónapja különböző módszerekkel próbálja elbizonytalanítani az embereket az oltások kapcsán.



Felhívta a figyelmet, hogy Dobrev Klára DK-s európai parlamenti képviselő, Gyurcsány Ferenc felesége nemrégiben az ATV-ben úgy nyilatkozott, hogy még senki nem mondta azt, hogy a keleti vakcinák hatékonyak és biztonságosak. Hollik István szerint ugyanakkor ezeket a vakcinákat már a világ tucatnyi országában használják, és több tízmillió embert oltottak be velük, valamint a magyar gyógyszerfelügyelet is engedélyezte ezeket.

A kommunikációs igazgató szerint azt a következtetést kell levonni, hogy "a baloldal azt gondolja: ha támadja a védekezést és elhúzódik a védekezés, rossz lesz az országnak, akkor jó lesz nekik".Hozzátette, hogy a "baloldal hatalomvágya felülír mindent, most, a járvány elleni védekezésben még az emberi élet védelmének örök parancsát is".Kijelentette, ezzel a baloldal éppen a saját szavazóit - vagyis azokat, akik hisznek nekik - veszélyezteti a leginkább.Kitért arra, hogy ezzel párhuzamosan a nagy gyógyszergyártó vállalatok egymás elleni küzdelme is befolyással van Magyarországra. Ez a küzdelem a politikus szerint különböző cikkekben ölt testet, és ezek a cikkek szintén elbizonytalaníthatnak az egyik vagy a másik vakcinában.Hozzátette, hogy a magyar baloldali média pedig azokat a cikkeket "szemezgeti ki", amelyek a keleti vakcinákat támadják.Hollik István arra kérte az embereket, hogy hallgassanak a "tudomány szakembereire", és ne higgyenek a "baloldal oltásellenességének", hiszen az oltás jelenti a megoldást, csak azzal lehet legyőzni a vírust.Felhívta a figyelmet, hogy mindenkinek regisztrálnia kell az oltásért, és azt javasolta, ha valamilyen oltóanyagot felkínálnak valakinek, akkor azt fogadja el.



Képünk archív fotó.