Heves záporok, zivatarok lehetnek még kedden is

Erőteljes gomolyfelhő-képződésre és sok magasszintű felhőzetre készülhetünk hétfőn és kedden is hosszabb-rövidebb napos időszakokkal. Mindkét nap többfelé kell záporra, zivatarra számítani.

A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső is kísérheti. Hétfő estig az északi, északkeleti szelet még élénk, illetve erős széllökések is kísérik, valamint zivatarban viharos szél is előfordulhat, kedden azonban a változó irányú szél már csak zivatar környékén erősödhet meg.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 19 fok között valószínű.



A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 25 és 31 fok között alakul.