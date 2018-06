Hatalmas vihar csapott le, többen meghaltak, Baranyában is volt dolguk a tűzoltóknak

Brutális vihar csapott le az országra, volt ahol negyven embernek kellett elhagynia otthonát. A legszörnyűbb eset Dombóváron történt, ahol négy ember életét vesztette, köztük két kisgyermek. Baranyában fák dőltek ki. A megyében ma is számíthatunk heves zivatarokra.

A katasztrófavédelem jelentése szerint a Kórház utcában, egy negyven méteres fa dőlt rá egy autóra, amelyben öt ember utazott. Négyen közülük életüket veszítették.

Az autóban utazó öt emberből négy meghalt. Az ötödik személy válságos állapotban került a kórházba. Az elhunytak között két gyerek is van.

A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság megbízott szóvivője, Komlósiné Kiss Anett elmondta: az esetet a dombóvári rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja.

Tolna megyében heves vihar volt, leszakadt faágak és elektromos felsővezetékek miatt riasztják a tűzoltókat az ország délnyugati részén átvonuló zivatar miatt.

Bonyhádon úttestre dőlt fa miatt volt riasztás, Dombóváron, a Fő utcában faág dőlt az úttestre, a villanyvezeték is leszakadt.

Embereket kellett kitelepíteni az éjszaka hirtelen lezúdult eső miatt Vasban

Tizenhárom ingatlanból negyven embert telepítettek ki és helyeztek el ideiglenesen a helyi művelődési házban a Vas megyei Hegyhátszentjakabon, mert az éjszaka hirtelen lehullott nagy mennyiségű eső miatt a Vadása tórendszernél a két tavat elválasztó védműnél több helyen megcsúszott a föld, suvadások keletkeztek - közölte szombaton reggel a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megbízott szóvivője az MTI-vel.

Az érintettek azóta visszatérhettek otthonukba, a védművet megerősítik.

Egyed László alezredes elmondta, az éjszaka során harminchat eseményhez vonultak a tűzoltók a megyében. A lehullott csapadék miatt megtelő vízelvezető árkok és felduzzadt patakok elsősorban őrségi településeken okoztak gondot, ahol a vízátfolyások ellen homokzsákokkal védekeznek.

A viharban 12 településen az elektromos ellátórendszer is meghibásodott, a szolgáltató szakemberei dolgoznak a helyreállításon.

A meghibásodásban érintett települések Ivánc, Hegyhátszentmárton, Csákánydoroszló, Nemesládony, Nagygeresd, Pecöl, Kenéz, Nagysimonyi, Tokorcs, Szombathely Nárai úti része, Szemenye és Kám.

Egyed László szólt arról is, hogy Gasztony községben egy megáradt patak miatt nyolc épületet védenek homokzsákokkal.

Vízátfolyások miatt kilenc alsórendű út egy-egy szakaszát kellett lezárni, de elzárt település nincs - tájékoztatott az alezredes.

Több közút forgalmát korlátozni kellett az esőzések miatt

Pécsi Norbert Sándor kommunikációs osztályvezető közölte: Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Hollóstető és Lillafüred közötti úton a 41-es kilométernél két fa dőlt az úttestre, csak nagy kerülővel Bélapátfalva, illetve Miskolc felé lehet kerülni.

Pest megyében, Budaörsön a Repülőtéri út és a Kamaraerdei út közötti utat a két körforgalom között le kellett zárni, mert a vasúti aluljárót elöntötte a víz.

Vas megyében a heves esőzések miatt több alsóbbrendű úton is korlátozás van érvényben, a Szőce-Őrimagyarósd összekötő út, a Felsőbagod-Őriszentpéter összekötő és a gasztonyi bekötőút egy szakaszát, a Szombathely állomáshoz vezető utat, a nemesmedvesi és a csákánydoroszlói bekötőutat, valamint a Felsőmarác bekötőutat vízátfolyás miatt kellett lezárni.

A baranyai tűzoltóknak is volt dolguk az éjszaka

Romonya külterületén egy könnyűszerkezetes tároló gyulladt ki péntek éjjel. A pécsi hivatásos tűzoltók oltották el a keletkezett tüzet.Egy Harkány, Ságvári utcai sorház tetőszerkezete égett teljes terjedelmében. A siklósi tűzoltók fékezték meg a lángokat, személyi sérülés szerencsére nem történt.



Több fakidőléshez is riasztották a tűzoltókat

Közel tíz esetben vonultak kidőlt fák eltávolításához a megye tűzoltói a Sellyei járás területére, illetve Magyarsarlósra. A Magyarszék és Magyarhertelend közötti vasúti szakaszon fa dőlt a sínekre, ami akadályozta a forgalmat. A komlói hivatásos tűzoltók és a Magyarszéki Önkéntes Tűzoltó Egyesület vonult a helyszínre, akik motoros láncfűrész segítségével eltávolították a kidőlt fát.



Újabb viharok is lehetnek

Szombaton napközben és este több helyen (legkisebb valószínűséggel északkeleten) várható dörgés, villámlás. Heves zivatarokra is számítani kell (nagyobb eséllyel ma estétől a Dunántúl nyugati, délnyugati felén, holnap a déli (és középső országrészben), amelyek környezetében viharos, károkozó széllökés és nagy méretű jég is előfordulhat. Helyenként felhőszakadás is valószínű.



Szombatra heves zivatarok veszélye miatt másodfokú (narancs figyelmeztetést) adtak ki Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyére. Ugyancsak heves zivatar veszélye miatt Budapestre és Pest, Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.



Emellett a fővárosra és Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést.



Az előrejelzés szerint szombaton a legalacsonyabb hőmérséklet 14-20, a legmagasabb hőmérséklet 26-32 Celsius-fok között alakul.

