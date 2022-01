Hamarosan érkezik az adóvisszatérítés a családoknak

Februárban sok, az állampolgárok életét megkönnyítő intézkedés lép életbe, "erős hónap lesz ez a magyar emberek számára" - jelentette ki a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-hez szombaton eljuttatott videójában.

Hollik István felidézte, hogy a koronavírus-járvány gazdasági krízist is okozott szerte Európában. A kormány célja az volt, hogy minél előbb újra növekedési pályára álljon a magyar gazdaság, "minél hamarabb ki tudjunk lábalni ebből a válságból".



Ez sikerült - értékelt a kommunikációs igazgató -, az európai gazdaságok közül a magyar szinte elsőként érte el a járvány előtti kibocsátási szintet, ennek köszönhetően léphetnek életbe a februári intézkedések.



A gyermeket nevelő családok februárban kapják vissza a tavaly befizetett személyi jövedelemadójukat az átlagbér szintjéig, megérkezik a teljes tizenharmadik havi nyugdíj az időseknek, nem vonnak személyi jövedelemadót a 25 év alattiak béréből, a minimálbérre és szakmunkás-minimálbérre jogosultak először kapják meg az emelt összegű juttatásukat - sorolta az intézkedéseket Hollik István.



Annak érdekében, hogy az infláció se érintse a magyarokat, a kormány üzemanyag- és élelmiszerárstopot is bevezetett - tette hozzá a kommunikációs igazgató.



"Ezek az intézkedések egyedülállóak Európában, és teljesen világos, hogy segítik a magyar embereket és a magyar családokat. Ezért is megdöbbentő, hogy a baloldal nem támogatta, sőt támadta ezeket a lépéseket. Miniszterelnök-jelöltjük szerint a minimálbérre egyáltalán nincs is szükség, sőt a tizenharmadik havi nyugdíj visszavezetését egyszerűen böszmeségnek nevezte. A baloldal vezetője, Gyurcsány Ferenc pedig a családi adóvisszatérítést nevezte elvetemültnek" - fogalmazott Hollik István.



"Persze nem kell ezen csodálkoznunk, hiszen a baloldal mindig ilyen volt, amikor az ő rossz kormányzásuk miatt az ország válságba került, akkor ők nem úgy akartak kilábalni" a krízisből, hogy segítették az embereket, "hanem pluszterheket raktak a vállukra". És a baloldal nem változott semmit - jelentette ki Hollik István.



"Pontosan ugyanerre készülnek. Ha ők kormányra kerülnének, adót emelnének, és eltörölnék a tizenharmadik havi nyugdíjat, valamint a rezsicsökkentést is. Ez a múlt kudarcos politikája. Ne hagyjuk, hogy a Gyurcsány-féle kudarcos múlt visszatérjen, védjük meg közös eredményeinket, hiszen Magyarországnak előre kell mennie, és nem hátra!" - mondta a kommunikációs igazgató.