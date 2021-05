Hamarosan a 12-15 éves gyerekekre is kiterjedhet az oltás lehetősége Magyarországon

Keddtől a Magyarországon élő, taj-számmal nem rendelkező külföldiek is regisztrálhatnak a védőoltásra - jelentette be az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján hétfőn.

Müller Cecília kifejtette, a külföldiek is közöttünk élnek, járványügyi szempontból a magyar állampolgárokkal azonos elbírálás alá esnek, ráadásul most már kellő mennyiségű vakcina áll rendelkezésre az ő oltásukra is.



Hozzátette: május 10. után kezdődik a regisztrált 16-18 évesek oltása Pfizer-vakcinával.



Azt mondta: a Pfizer-BioNTech amerikai-német gyártó korábban az amerikai, nemrég pedig az Európai Gyógyszerügynökségnél (EMA) kezdeményezte oltóanyagának engedélyeztetését a 12-15 éves korosztálynak is. Az engedély megadása után további korosztályra terjesztik ki az oltást Magyarországon is.



Az országos tisztifőorvos szólt arról is, hogy azok a pedagógusok, akik felügyelőtanárként dolgoznak a hétfőn elkezdődött érettségi vizsgákon, "szombati napra" emlékeztető sms-t kapnak a második oltásra; függetlenül attól, hogy korábban hétköznapra szólt a behívójuk. Ehhez a kedden érkező 334 450 adag Pfizer-vakcinát fogják felhasználni - tette hozzá.



Müller Cecília elmondta azt is, hogy a Janssen-vakcináját az oltóbuszokon használják, így a kistelepülésekre nem kell még egyszer visszatérniük a buszoknak, mivel ebből a vakcinából egy oltást adnak.



A védettségi igazolvánnyal kapcsolatban megismételte, hogy az Ügyfélkapu rendszerén keresztül lehet kérdezni, utánanézni, érdeklődni, vagy - időpontfoglalás nélkül - a kormányablakokban is segítenek az ügyfeleknek.



Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az Ügyfélkapun keresztül senki nem kap kártyát, de az ügyintéző utána tud annak nézni, "hol akadt el a kártya", illetve, hogy rögzítették-e az oltás tényét.



Müller Cecília elmondta azt is: ha valaki három hónapnál korábban szeretné megkapni az AstraZeneca-védőoltás második adagját, akkor ezt annál az oltópontnál (vagy háziorvosnál) kell jeleznie, ahol először beoltották. Ott rögzítik a kérését, és az oltópont szervezi meg a következő oltást. Ahhoz, hogy egyetlen adag vakcina se menjen kárba, össze kell várni tíz embert, így nem biztos, hogy éppen arra a napra esik majd a második dózis beadása, mint az első - mondta.



A szakember szerint folyamatosan és tendenciaszerűen javulnak a magyar járványügyi adatok, ami a védelmi intézkedéseknek és a védőoltásoknak köszönhető. Eddig 4 073 149 ember kapott már legalább egy védőoltást és 2 077 160-an pedig már a második adagot is megkapta. Ez azt jelenti - mondta -, hogy a magyar lakosság 42 százalékát már beoltották.



Az elmúlt napon 1219 új fertőzöttet regisztráltak, kórházban 4872-en vannak, közülük 572-en szorulnak lélegeztetőgépre - ismertette.



A szennyvízadatokkal kapcsolatban elmondta, hogy a vírus örökítőanyagának szennyvízben mért mennyisége a korábbi csökkenéshez képest a múlt héten stagnált; Budapesten, Debrecenben és Szolnokon az adatokban enyhe emelkedés, Egerben, Kaposváron, Pécsen, Székesfehérváron és Tatabányán enyhe csökkenés látszik.



Kiemelte, az oltás és a védettségi szabályok betartása egyaránt fontos, és továbbra is arra biztatott mindenkit, hogy saját egészsége és a közösség védelméért kérje a számára felajánlott oltást, ne válogasson az oltóanyagok között.



Kitért arra: sok szolgáltatás, szórakozási lehetőség csak védettségi igazolvánnyal vehető igénybe, ennek feltétele pedig az oltás. Egyben felhívta a figyelmet arra, hogy a teljes védettséghez mindkét dózis beadása szükséges.



Müller Cecília jelezte, hogy ismét lehet a bölcsődébe, óvodába járó kisgyerekkel beküldeni játékot, plüssállatot, de ezeket tisztán kell tartani.

Képünkön: oltáshoz készítik elő a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyagot, a Comirnaty-vakcinát a budapesti Szent Imre Egyetemi Oktatókórházban 2021. május 3-án.