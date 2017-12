Folyamatos és zökkenőmentes lesz betegellátás

A kórházak és a mentők folyamatosan, a patikák ügyeleti rendben működnek karácsonykor.



Az OMSZ tájékoztatása szerint a mentőszolgálat 254 mentőállomásán csaknem ezerötszázan - mentőápolók, mentőgépkocsi-vezetők, mentőtisztek, mentőorvosok, mentésirányítók - teljesítenek majd szolgálatot. Karácsonykor a mentőegységek Budapesten rendszerint napi hétszázszor, míg országszerte több mint 2500 esetben nyújtanak életmentő segítséget.



Kiemelték, az Országos Mentőszolgálat megerősített szolgálattal készül a szilveszterre, mivel ilyenkor a segélyhívások, a mentési feladatok száma - különösen a fővárosban és a nagyvárosokban - jelentősen megnő.



A karácsonyi ünnepek alatt a gyógyszertárak ügyeleti rend szerint működnek.



Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) tájékoztatása szerint december 24-én a vasárnap is nyitva tartó gyógyszertárak nem a szokásos vasárnapi munkarendjük szerint, hanem általában 14 óráig tartanak nyitva. December 25-én, hétfőn, valamint 26-án, kedden kizárólag az ügyeletes gyógyszertárak biztosítják a gyógyszerellátást.



December 31-én, vasárnap a szokásos vasárnapi nyitva tartás szerint lesznek nyitva a gyógyszertárak, míg január 1-jén csak az ügyeletes gyógyszertárakban szerezhetők be gyógyszerek.



Emlékeztettek, hogy a gyógyszertáraknak jól látható helyen és jól olvasható módon jelezniük kell a nyitvatartási rendet, a legközelebbi folyamatosan nyitva tartó vagy készenléti, ügyeleti szolgálatot teljesítő gyógyszertár nevét, címét, telefonszámát és az ügyelet vagy készenlét kezdő és befejező időpontját. Fel kell tüntetni a legközelebbi felnőtt- és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát is.



Az ügyeleti vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárakról az OGYÉI honlapján, a www.ogyei.gov.hu/gyogyszertarkereso/ lehet tájékozódni - tették hozzá.