Fidesz-KDNP: Sorosnak mindenhol megvannak az emberei

Sorosnak mindenhol megvannak az emberei - így kommentálta Hollik István, a Fidesz-KDNP-frakciószövetség szóvivője Dunja Mijatovic pénteki nyilatkozatát, amelyben az Európa Tanács emberi jogi biztosa azt közölte: a "Stop Soros" törvényjavaslat sérti a migránsok jogait.



Hollik István Budapesten újságíróknak úgy reagált: a "Stop Soros" keddi beterjesztése után Soros magyarországi szervezetei kezdték el támadni a törvényjavaslatot és az országot, a szerdai EP-vitában Soros európai parlamenti emberei támadták Magyarországot, pénteken pedig, úgy látszik, Dunja Mijatovicon volt a sor.



Az Európa Tanács emberi jogi biztosa szintén támadta Magyarországot, és azt követelte, hogy a kormány vonja vissza a "Stop Sorost" - mondta a szóvivő.



Szerinte ez is bizonyítja, hogy a Soros-hálózat milyen nagy, széles és kiterjedt, mindenhol vannak emberei, nemcsak Magyarországon, hanem az EP-ben és más nemzetközi intézményekben, például az Európa Tanácsban is.



Mijatovic nyilatkozata azt is bizonyítja - folytatta Hollik István -, hogy Soros György céljai változatlanok, a kiterjedt Soros-hálózat azon dolgozik, hogy végrehajtsa a "Soros-tervet", amelynek lényege minél több bevándorló Európába telepítése.



Ezzel szemben a kormány és a Fidesz-KDNP továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a magyar emberek érdekét érvényesítse, ezért "meg fogjuk védeni Magyarországot, meg fogjuk védeni a keresztény kultúrát az illegális migrációtól" - mondta a szóvivő, hozzátéve, hogy ezért nyújtotta be a kabinet a "Stop Sorost", és ez a célja a Magyarország védelmét szolgáló akciótervnek is, amelynek része az alkotmánymódosítás és a Btk.-módosítást is tartalmazó "Stop Soros".



Azzal kapcsolatban, hogy az LMP elfogadhatatlannak tartja a "Stop Sorost" és az alaptörvény-módosítást, Hollik István úgy reagált: az LMP továbbra is Soros György zsoldjában áll. A magyar nemzet biztonságát szolgáló korábbi alkotmánymódosítási javaslatot sem fogadták el, és minden olyan intézkedést támadtak, amely Magyarország biztonságát szolgálta volna - jegyezte meg a kormánypárti frakciószövetség szóvivője, úgy értékelve: ha az LMP és a többi ellenzéki párt nem fogadja el a Magyarország védelmét szolgáló akcióterv pontjait, az azt jelenti, továbbra is az illegális bevándorlás és a "Soros-terv" támogatása mellett állnak, egyetértenek azokkal, akik bevándorlókat hoznának be Magyarországra.