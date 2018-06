Fidesz: a szocialisták hagyták elszegényedni a vidéket

Azok a szocialisták beszélnek, akik "kormányzásuk alatt hagyták elszegényedni a vidéket, külföldiek kezére játszották a földeket, leépítették a magyar agráriumot, a magyar élelmiszeripart, a családi gazdaságokat és munkanélkülivé tettek egész térségeket" - fogalmazott az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében a Fidesz.



A nagyobbik kormánypárt a szocialista Harangozó Gábor sajtótájékoztatójára reagált, melyen a politikus arról beszélt: az MSZP szerint a jövő évi költségvetés tervezetéből az látszik, hogy 2019-ben megszorítások jönnek a vidékfejlesztésben. Azt mondta: jövőre nem szán több forrást a vidékfejlesztésre az Orbán-kormány, a javaslat szerint csökken a források összege.



Ezzel szemben a Fidesz azt írja: 2019-ben még több jut az agráriumra, a gazdaságfejlesztésre, a gazdálkodás támogatására. Mint kiemelték: a szocialistákkal szemben a "nemzeti kormány" azon dolgozik, hogy a magyar vidék is erősödjön.



Kitértek arra is: mindent meg fognak tenni azért is, hogy Brüsszel ne vehessen el pénzt a magyar gazdáktól, "hogy azt a migránsokra fordítsa". A vidéki nagyvárosok fejlesztését támogató Modern városok program végrehajtása mellett megkezdődik a Modern falvak program is.



"Az a célunk, hogy a magyar falvakban is tovább emelkedjen a foglalkoztatás, javuljon a közlekedés, és emelkedjen az oktatási, egészségügyi, kulturális, szabadidős és sportolási lehetőségek színvonala" - írta közleményében a Fidesz.