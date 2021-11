Fidesz: 150 milliós bírság lett a vége a fővárosi villamosmutyinak

A frankfurti villamosok beszerzése ügyében 150 millió forint bírságot szabtak ki a BKV-ra és a készenléti rendőrség is nyomoz - közölte a budapesti Fidesz szombaton a Facebook-oldalán.

A bejegyzésben emlékeztettek, ezek voltak azok a használt járművek, amelyek 7 milliárd forintos beszerzéséről Karácsony Gergely főpolgármester júniusban, a rendkívüli jogrend utolsó napján, egy személyben döntött.



Az ügy már akkor is magán viselte a baloldali városvezetés minden kézjegyét. Az ügyet a demokratikus út megkerülése, a szakmaiatlan előkészítést és a "mutyigyanús" beszerzés jellemzi - olvasható a bejegyzésben.



Mint a budapesti Fidesz kifejtette, bár közgyűlést is összehívhatott volna megvitatni a kérdést, Karácsony inkább nem bízta a véletlenre, egy személyben döntött. Továbbá hamar kiderült, hogy Frankfurt is azért selejtezte le a villamosokat, mert azok nem klimatizálhatók, ezért nyáron nagy bennük a forróság. Már nyáron gyanús volt, hogy a közbeszerzés jogszerűtlenül lett kiírva, már a kiírás során előkészítve a frankfurti villamosok számára a sikeres pályázást - írták.



Úgy fogalmaztak, "most mindez bebizonyosodott: a Közbeszerzési Döntőbizottság több súlyos jogsértést is feltárt a BKV-nál a villamosmutyival kapcsolatban. Nemcsak 150 millió forintos bírságra kötelezte, de a Készenléti Rendőrség is nyomozást rendelt el versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban bűntett gyanúja miatt."



A budapesti Fidesz szerint a kérdés a szokásos: mikor lesz végre felelőse a budapesti közlekedési cégek körüli sorozatos botrányoknak; hogyan fogja megtéríteni Karácsony Gergely és a városvezetés a most már körülbelül 300 milliós közbeszerzési bírságokat a budapestiek számára, akik így számos fejlesztéstől, minőségi közösségi közlekedéstől esnek el; valamint mikor hagyja abba a baloldal a másra mutogatást és kezdenek el dolgozni a budapestiek érdekében?

Képünkön: megérkezett a BKV Rt. Fehér úti telephelyére a 66 hannoveri villamos két próbaszerelvénye 2001. június 14-én. Ezekben sem volt klíma.