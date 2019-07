Felvételi: négyszázkilencven volt a legmagasabb ponthatár

Négyszázkilencven volt - az elérhető 500-ból - a legmagasabb ponthatár idén, a bejutáshoz ezt a Pécsi Tudományegyetem germanisztika alapképzésére jelentkezőknek kellett elérniük - közölte az Oktatási Hivatal (OH) felsőoktatási elnökhelyettese csütörtökön a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Vanó Renáta azt mondta, magas volt továbbá a ponthatár a mechatronikai mérnöki (440), valamint az ápolás és betegellátás - gyógytornász (439) szakon.



Vanó Renáta az M1 aktuális csatornán arról beszélt, hogy idén az alapszakok közül műszaki képzésre vették fel a legtöbb jelentkezőt, de a legkeresettebb szakok közé tartoznak a bölcsészettudományi, az orvos- és egészségtudományi, valamint az informatikai képzések is.



Kitért arra is, hogy a pótfelvételire július 29. és augusztus 7. között azok jelentkezhetnek, akik egyetlen helyre sem jutottak be, vagy nem is jelentkeztek az általános felvételire. A pótfelvételi szabályai megegyeznek az általánoséval, azzal a különbséggel, hogy a pótfelvételi során csak egy képzési helyet lehet megjelölni. A ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki - közölte az elnökhelyettes.