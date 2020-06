Estére éri el Baranyát a zivatarlánc

Zivatarveszély miatt Budapesten, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

A legnagyobb eséllyel és legnagyobb számban az ország keleti, északkeleti részein várhatók zivatarok, majd este már az ország déli, délnyugati részén is helyenként előfordulhat.

Kedden előbb keleten, majd a Duna-Tisza-közén, délután már a Dunántúl keleti felén is kialakulhatnak zivatarok, felhőszakadással kísért zivatarok. (Az intenzívebb zivatarok ugyanakkor jellemzően keleten és az ország középső részén várhatóak.)



A zivatarok áthelyeződése hétfőn és kedden is lassú lesz, ezért főként felhőszakadás (lokálisan 30-45 milliméter, keleten lehetnek olyan lassú mozgású intenzívebb gócok amelyből helyenként akár 45-50 milliméter csapadék is) társulhat hozzájuk, de kisebb eséllyel nagyobb méretű jég és viharos széllökés is kísérheti őket - tették hozzá.