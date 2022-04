Érkezik az újabb nyugdíjemelés, visszamenőleg is jár a megemelt összeg

A legfrissebb kormányzati intézkedésekről tájékoztatott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: A 2018-ban kezdődött ciklus utolsó kormányülése zajlott tegnap. A döntések egy részéről a miniszterelnök már tájékoztatást adott tegnap.

A háború növeli az árakat és az inflációt, ezzel együtt pedig növekedik az árstopok és a rezsicsökkentés jelentősége. Ha a kormány intézkedései nem lennének a magyar embereknek többet kellene fizetniük, ami magasabb inflációt eredményezne.

Az élelmiszerárstop és a benzinárstop fenntartása továbbra is indokolt, egyrészt fékezi az inflációt, másrészt védi a családokat.

A miniszter elmondta, hogy a háború nyertesei nyugaton az amerikai és arab energiacégek, azonban Magyarország ellenáll a nyomásnak és nem engedi a fogyasztókra terhelni az árnövekedést.



Újabb nyugdíjemelés érkezik

A kormányülésen a nyugdíjakról is szó esett. Az év eleji 5 százalékos emelés mellett az infláció mértéke miatt újabb 3,9 százalékos nyugdíjemelés érkezik júliustól, az előző hat hónapra pedig visszamenőleg meg fogják kapni az emelést az idősek.

Az uniós ügyekről is tárgyalt a kormány, ennek kapcsán Gulyás Gergely elmondta: vannak olyan területek, ahol Magyarország nem tud engedni már csak a választási eredmények miatt sem, hiszen a magyar emberek akarata kötelezi a kormányt.



A magyar emberek nem fizethetik meg a háború árát

A magyar emberek nem fizethetik meg a háború árát és hazánk továbbra is kimarad a háborúból. Gulyás Gergely szólt arról is, hogy a gyermekvédelmi népszavazás ügyében sem lehet engedni.

Gulyás Gergely ismertette, hogy az Európai Bizottság levelét áttanulmányozták, ennek alapján nincs akadálya a helyreállítási alapról történő megállapodásnak. Nincs olyan pont, ami feloldhatatlan problémát jelentene.

Kérdésekre válaszolva Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: a Honvédelmi Minisztérium is jelezte, hogy a magyar egészségügy készen áll arra, hogy sebesült ukrán katonák gyógyításában részt vegyen.



Gyurcsány Ferenc, mint „főnök" igazította el Fekete-Győr Andrást

A miniszter szintén egy kérdésre válaszolva úgy vélte, hogy Gyurcsány Ferenc, mint „főnök" igazította el a Vérmezőn Fekete-Győr Andrást.

Gulyás újságírói felvetésre hangsúlyozta: a benzinsapka intézkedését illetően szerinte jól döntöttek azok, akik a kormány politikáját támogatják. Kiemelte, hogy hazánk költ GDP-arányosan a legtöbbet magyar családokra. A munkához kötünk minden támogatást, ez helyesnek bizonyult, tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogy mikor történik meg a helyreállítási alappal kapcsolatos szerződés aláírása, elmondta: tudomásul vettük Brüsszel álláspontját, nem látunk olyan problémát Brüsszel felvetései között, amelyek ne lennének kezelhetők. Emellett vannak olyan követelések is, melyek inkább Brüsszel belső válságát jellemzik, de a magyar kormány kész az aláírásra.



A kormány eddig is segítette a benzinkutakat

Gulyás Gergely az ATV kérdésére válaszolva kifejtette: A benzinárstopot továbbra is fenntartják és nem értik az ezzel kapcsolatos kritikákat, amikor a kisebb benzinkutak is kapnak kompenzációt.

A kormány csökkentette a jövedéki adót és kompenzációt is ad a kiskutak számára, ennél többet nem lehet számukra biztosítani. Az árstop a gazdaságra és az inflációra is jótékony hatással van és a kis kutak korábbi kérését is végrehajtotta a kormány a literenkénti 20 forintos kompenzációval. A kormány mindent megtett annak érdekében, hogy a kis kutak veszteségeit kompenzálja.

Gulyás Gergely kiemelte: a kormány célja, hogy a rezsicsökkentést és a többi árstopot fenntartsa.

Novák Katalin megválasztott köztársasági elnök első útja Varsóba vezet

Gulyás Gergely elmondta: a V4-ek minden tagállamának érdeke, hogy ez az együttműködés jól működjön. Bár vannak olyan pontok, melyekben nem teljes az egyetértés, a magyar-lengyel kapcsolat kulcsfontosságú. Emlékeztetett arra, hogy Novák Katalin megválasztott köztársasági elnök első útja is Varsóba vezet.

A gyermekeket érintő májgyulladás-járványról Gulyás elmondta: az Ukrajnából érkezők számára nemcsak az egészségügyi ellátást, de a szűrést is biztosítja. A politikus aláhúzta: az NNK figyeli az adatokat és három olyan európai ország van, ahol magasabbak a fertőzési adatok. Magyarország nincs közöttük.