Érdemes már nyilatkozni az adókedvezményekről

Az adókedvezmények összegével több lehet a januári fizetés is, mégis több mint százezren felejtenek el nyilatkozni róla. A legegyszerűbb - akár mobiltelefonon vagy tableten - online nyilatkozni az adókedvezményekről - tájékoztatta az MTI-t Tállai András.



A Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára elmondta, hogy az adóból kedvezmény jár a gyermekes családoknak, az első házasoknak, a négy vagy több gyermeket nevelő anyáknak, a bizonyos betegségekben szenvedőknek. Idén debütált a 25 év alattiak adókedvezménye is, amely 2022-ben 140 milliárd forintot hagy mintegy félmillió fiatalnál - tette hozzá.



Mindazok ellenére, hogy az időben leadott nyilatkozatok nemcsak magasabb fizetést, hanem lényegesen kevesebb adminisztrációt is jelentenek, mégis sokan feledkeznek meg róla - figyelmeztetett Tállai András. A 2020-as szja-bevallásban több mint egymillióan vették igénybe a családi kedvezményt, ezzel szemben - a munkáltató felé tett nyilatkozat hiányában - a kedvezmény összege mindössze 642 ezer szülőnek növelte meg a 2021 januári fizetését. Valamivel jobb az arány a négy- vagy többgyermekes anyák esetében: 2020-as szja-bevallásban 57 ezren, 2021 januárjában 44 ezren érvényesítették az adókedvezményt - ismertette az államtitkár.



Tállai András a kormány által biztosított adókedvezményeket sorolva kitért arra, hogy nemzetközi összehasonlításban nemcsak a négy- vagy többgyermekes anyák kedvezménye egyedülálló, hanem az első házasoknak járó adókedvezmény is, amely havi ötezer forinttal segíti a házasságkötést követő 24 hónapban a frigyre lépőket. A családi kedvezmény egy gyermek után 10 ezer forintot, a kétgyerekes családoknak gyermekenként 20 ezer forintot, a harmadik gyermektől gyermekenként 33 000 forint adómegtakarítást jelent. Idén havi 10 ezer forint személyi kedvezmény jár az adóból azoknak, akik rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesülnek és azoknak, akik olyan betegségben szenvednek, amely súlyos fogyatékosságnak számít - részletezte az államtitkár.



Az adóhivatal online megoldásai egyre népszerűbbek, a családi adóvisszatérítéses nyilatkozatok több mint 81 százaléka így érkezett. Tállai András elmondta: pont ugyanezen az úgynevezett ONYA felületen érhetőek el az adóelőleg-nyilatkozatok is, amelyen a kedvezmény érvényesítéséhez szükséges legtöbb adat már szerepel, így csak a hiányzó sorokat kell kitölteni. A 25 év alattiakat még ez a minimális adminisztráció se terheli - jegyezte meg, hozzátéve, hogy az adókedvezmény érvényesítését a fiatalnak nem kell kérnie, azt a munkáltató, vagy a rendszeres bevételt juttató kifizető a jogosultsági hónapokban automatikusan figyelembe veszi.



A nyilatkozatok a https://onya.nav.gov.hu linken érhetőek el, és tölthetőek ki a legegyszerűbben, ráadásul nyomtatásra, irattárolásra sincs szükség, azt ugyanis az adóhivatal automatikusan továbbítja az abban megjelölt munkáltatónak, kifizetőnek.