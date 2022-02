Enyhe időjárás várható az előttünk álló héten, akár tíz Celsius-fok is lehet

Nem várható komoly lehűlés, enyhe idő lesz a jövő héten, többfelé 10 Celsius-foknál is melegebb lehet. Sok lesz a napsütés, de eső, hózápor is előfordulhat - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.



Hétfőn reggel, délelőtt a déli tájakon megszűnik a csapadék, és napközben inkább csak helyenként - inkább északkeleten - fordulhat elő záporeső, hózápor. Egyre nagyobb területen megerősödik, a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén viharossá fokozódik a szél, de ezzel együtt északnyugat felől felszakad a felhőtakaró - a keleti határszélen csak estére -, és több órára kisüt a nap. A legalacsonyabb hőmérséklet általában plusz 2 és 8 fok között alakul, de az átmenetileg szélcsendes, kevésbé felhős, fagyzugos részeken hidegebb is lehet. Napközben jellemzően 7-8 fok körül alakul a hőmérséklet.



Kedden eleinte többnyire napos idő várható, majd napközben erősebben megnövekszik a felhőzet. Néhol zápor, hózápor sem kizárt. A szél továbbra is erős, a Dunántúlon és Budapest körül viharos lesz, estére azonban mérséklődik a légmozgás. A leghidegebb órákban általában mínusz 2 és plusz 3 fok között valószínű a hőmérséklet, de a szélvédett tájakon akár mínusz 5 fok is lehet. A legmagasabb hőmérséklet plusz 6 és 9 fok között alakul.



Szerdára virradóra az ország északkeleti felén még lehet kisebb eső, zápor. Napközben számottevő csapadék már nem valószínű, és napsütéses idő várható. A szél élénk, helyenként erős lesz. A minimumhőmérséklet mínusz 1 és plusz 7 fok között, a maximumhőmérséklet általában plusz 9 és 15 fok között várható.



Csütörtök hajnalra főként az északkeleti megyékben foltokban köd és rétegfelhőzet képződik, de ez feloszlik, így túlnyomóan derült, napos idő várható. Csapadék nem lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 4 és plusz 1, a legmagasabb hőmérséklet általában plusz 9 és 14 fok között alakul.



Pénteken átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, de napközben még nem valószínű csapadék. A leghidegebb órákban mínusz 3 és plusz 2, délután plusz 8 és 13 fok között alakul a hőmérséklet.



Szombaton és vasárnap néhol előfordulhat futó zápor, hózápor. Szombaton hajnalban mínusz 3 és plusz 3, kora délután plusz 3 és 9 fok közötti értékeket mérhetnek. Vasárnap a leghidegebb órákban mínusz 7 és 0, napközben plusz 1 és 7 fok között alakul a hőmérséklet - olvasható az előrejelzésben.