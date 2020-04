Ennyibe fáj a járvány - csillagászati összegekre van szükség

A kormány magán kezdte a koronavírus-járvány miatt szükséges takarékosságot, így elvon és átcsoportosít a tárcáktól összesen 1345 milliárd forintot, ami a gazdaság védelmére és újraindítására létrehozott alapban áll rendelkezésre. A járvány elleni védekezési alapba 663 milliárd forintot biztosítanak, abba be kell fizetni az idei párttámogatások 50 százalékát, a multinacionális láncokat terhelő kereskedelmi adót, a pénzügyi szektor hozzájárulását és a gépjárműadó önkormányzatoknak járó részét - jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szombaton az online kormányinfón.

A miniszter a forint gyengüléséről elmondta: erős spekulációs támadás indult a magyar fizetőeszköz ellen, amit a jegybank kiválóan kezelt. A magyar gazdaság jelenlegi állapota nem ad okot arra, hogy a forint-euró árfolyam 360-370 forint körül legyen, szerint ez vissza is fog állni.

További felvetésre közölte: a hitelek törlesztésének felfüggesztését bármikor lehet kérni a december 31-i határidőig.



Arra, hogy miért vonták vissza a polgármesterek hatáskörét érintő tervet, azt mondta: azért, mert azt szeretnék, ha a védekezés mögött - amennyire lehetséges - nemzeti egység és politikai összefogás lenne, és szerették volna a politikai vitákat elkerülni.

Hozzátette: tudomásul vette a kormány, hogy az önkormányzati szektor és a polgármesterek nem örültek ennek, sőt a jelenlegi helyzetben támadásként értékelték, így néhány óra alatt módosították a rendelkezést, így az önkormányzati jogkörök nem fognak változni.



A javaslat többi eleméről szólva elmondta: a vírussal szembeni védekezés sok területet érint, de a kormány ettől még nem mond le arról, hogy a rendes törvényalkotási menetrendben nyújtson be jogszabálymódosításokat. A kormány a valótlan vádakkal ellentétben nem, hogy nem kívánja bezárni a parlamentet, hanem azt szeretné, ha az Országgyűlés is rendes munkát végezne, ezért azt kérik a képviselőktől, hogy amennyire a jelenlegi körülmények között lehet, végezzék rendesen a munkájukat - indokolt.



Gulyás Gergely a Városligetben várható változásokról azt mondta: az ide tervezett valamennyi épületnek jogerős építési engedélye van, amit a Fővárosi Közgyűlés változtatási tilalma sem tud felülírni. Ahhoz, hogy a zöldfelületeket rendbe tehessék, szükség van a tervezett változtatásokra - mondta.



A babaváró hitelhez szükséges munkáltatói igazolást veszélyhelyzetben is ki kell állítani - mondta kérdésre válaszolva a miniszter azt javasolva, hogy aki ezt nem kapja meg, forduljon a munkaügyi felügyelethez.



Arra a kérdésre, miért csatlakozott a magyar kormány ahhoz a nyilatkozathoz, amelyet több európai kormány a vélelmezett demokráciadeficit miatt fogalmazott meg, Gulyás Gergely közölte, Magyarország azonosulni tud ezzel a nyilatkozattal. Bár nagyon sokan ezt cinikusnak tartják, de nem arról, hanem teljesen őszinte magatartásról van szó - jelentette ki, hozzátéve, az ország tekintettel volt a jogállami értékekre, amikor a koronavírus-törvényt elfogadta.



Kérdésre válaszolva elmondta, Orbán Viktor miniszterelnök nem tervez külföldi programot, ami lett volna, lemondta, az európai tanácsi ülések pedig videokonferencián zajlanak.



Hozzátette: a miniszterelnök minden energiáját a védekezésre fordítja. Elmondta, a kormányfő ugyanúgy védekezik a fertőzés ellen, mint bárki más, ám nála nagyobb a fertőzés kockázata, mert hivatalánál fogva sok emberrel találkozik.

A miniszterelnök jó egészségnek örvend - jegyezte meg.



Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő arról, hogy húsvétkor lehet-e majd locsolkodni, azt mondta: a jelenlegi szabályok alapján ezt az egy háztartásban élők tudják megtenni. Megerősítette, hogy szerdán adnak tájékoztatást a kijárási korlátozást érintő szabályokról. Azt kérte, mindenki továbbra is tartsa be a szabályokat, mert ezzel tudnak a legtöbbet tenni a járvány lassítása érdekében. Az érettségiről Húsvét előtt tájékoztatást adnak - jelezte.



Azt is elmondta, hogy az EU-s forrásokkal kapcsolatos viták rövidre zárása érdekében a kormány nyit egy EU-s alapot, és ha az unióból bármilyen pluszforrás érkezik, akkor azt ebben feltüntetik majd. Az EU eddig egyetlen pluszfillért sem biztosított a járványügyi védekezéssel összefüggésben Magyarországnak, Brüsszel csak elszámolási szabályokat tenne könnyebbé - jegyezte meg.



Gulyás Gergely arról kérdezték, miként kezeli a kormány az "EU felől érkező újabb támadássorozatot", a koronavírus elleni védekezésről szóló törvény elleni "össztüzet" és a 7-es cikk szerinti jogállamisági eljárás ismételt felvetését. A tárcavezető szerint Orbán Viktor miniszterelnök találóan fogalmazott ebben az ügyben, amikor azt mondta: "mi a járvány elleni védekezéssel foglalkozunk, Brüsszel pedig velünk".

Leszögezte: a magyar koronavírus-törvény minden szempontból megfelel minden jogállamisági kritériumnak. Hozzátette: ezzel kapcsolatosan számtalan hazugság hangzott el az európai sajtóban, amelyet - jegyezte meg - már megszoktak, de ennek mértéke "a korábbiakon is túllő".



Mint mondta, ha ezek az állítások igazak lennének, akkor a Magyarországgal szembeni vádak is lehetnének megalapozottak. Ugyanakkor - folytatta - olyan képtelenséget is lehet olvasni, hogy a választások elmaradnak Magyarországon, miközben senki nem gondolja, hogy a veszélyhelyzet még két évig fog tartani. De ha még két évig is tartana, veszélyhelyzetben sem lehet felülírni a választások megtartásáról szóló alkotmányos rendelkezést, kizárólag az időközi választásokra nem kerülhet sor, amiben a politikai oldalak között egyetértés volt - fejtette ki.