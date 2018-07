Elstartolt az EFOTT, dübörög a fesztivál

Kedden délután kinyíltak a 43. EFOTT kapui, és bár ezen a napon még csak hetijegyesek léphettek a Velencén tartott fesztivál területére, azonnal több ezer fiatallal gazdagodott a tóparti helyszín.

Július 10-16. között olyan sztárfellépők teszik tiszteletüket, mint John Newman, Jessie J, Lost Frequencies, Dub FX és a Volbeat, de természetesen minden, az egyetemisták és fiatal felnőttek körében ma népszerű hazai zenekar is színpadra áll majd: Wellhello,

Halott Pénz, Kowalsky Meg a Vega, Punnany Massif, Anna & the Barbies,

Majka&Curtis, Rúzsa Magdi, Tankcsapda és még sokan mások.



Ki vonattal, ki autóval, más fuvarral érkezett a Velencei-tó partjára, de akadtak bőven

sportosabb fiatalok is, akik Budapestről vagy Székesfehérvárról bringáztak a fesztiválra. A kánikula ellenére sokan már órákkal a nyitás előtt letáboroztak a főbejáratnál, ahol kamionból szóló zene segített a hangulat megalapozásában.

Az üdvrivalgást és sátorverést egy óriási egyetemi összejövetel követte, ahol az év közbeni versengés helyét a közösségi szellem vette át.

Az első este akusztikus koncertezői között színpadra állt a Blahalouisiana és a

Magashegyi Underground, aztán közös, óriáskijelzős VB-nézés következett. Az este előbb egy hatalmas tábortűznél tetőzött Gyurácz Tamás zenélése mellett, amelyet a Best of EFOTT welcome party koronázott meg.



- A tavalyi évben vezettük be a -1., úgynevezett beköltözős napot, amely már akkor is nagy sikert aratott. Szerettünk volna kedveskedni azoknak, akik végigélik velünk az egész hetet és szívesen tartanának egy felkészülő napot az igazi buli előtt - nyilatkozta Maszlavér Gábor, az EFOTT fesztiváligazgatója.

- A rendezvényre mindig is jellemző volt a nagy közösség és összetartozás érzése, és szeretjük a fellépőinket is közel engedni a fesztiválozókhoz, ennek jegyében idén több olyan programot biztosítunk, ahol a rajongók kötetlen körülmények között

találkozhatnak kedvenceikkel.



Így lehet lovaskocsis bortúrára menni például a Kozmix-szal, a Hősökkel vagy ByeAlex-szel, vitorlázni Dub FX-szel vagy a Punnany Massif tagjaival, vizibiciklizni a Cloud9+-szal vagy éppen limózni Jumodadyvel és a Depresszióval.

A Wellhello, a Honeybeast, a Margaret Island és a The Biebers tagjai koncert előtt, kötetlen informatív bemelegítő beszélgetésre várják az érdeklődőket. A vízparton óriás papírmasé formájában jelenik meg az Anna & the Barbies, a 30Y, a The Biebers és a Kelemen Kabátban, akikkel a szerencsés fotózkodók személyesen is találkozhatnak.



A szervezők szerdán a legtöbb érdeklődőt a Kozmix koncertre és a Necc Partyra várják.



Csütörtökre az összes színpad megkezdi működését, és ezen a napon többek között olyan előadók és együttesek szerepelnek a palettán, mint Dub FX, Jessie J, Szabó Balázs Bandája, a Brains, az Anna & the Barbies, a Honeybeast, az Irie Maffia, a Belga és az Animal Cannibals.