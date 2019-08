Elfogtak egy komlói tolvajt, az orgazda is előkerült

A komlói rendőrök két órán belül elfogták a tolvajt, a lopott szerszámgépek pedig visszakerültek a tulajdonoshoz.

Egy férfi tett bejelentést a Komlói Rendőrkapitányságon 2019. július 30-án reggel arról, hogy a Komló-Mecsekjánosiban található lakóházának melléképületből eltulajdonítottak két fűkaszát és több szerszámgépet.

A sértettnek a bűncselekménnyel közel félmillió forintos kára keletkezett. A rendőrök két órán belül elfogták a lopással gyanúsítható 18 éves kisvaszari férfit, majd előállították a rendőrkapitányságra.

Gyanúsítotti kihallgatásán beismerte tettét, és a nyomozóknak azt is elmondta, hogy az ellopott gépeket eladta 3000 forintért. Kihallgatásán azt is beismerte, hogy 2019 májusában egy kisvaszari házba is betört, ahonnan egy fúrógépet és egy akkumulátort tulajdonított el. A tolvaj ellen lopás elkövetése miatt nyomoznak a Komlói Rendőrkapitányságon.

A nyomozók a bűncselekménnyel összefüggésben egy 28 éves komlói férfit is kihallgattak. A lakásán megtartott kutatás alkalmával ugyanis a rendőrök megtalálták, majd lefoglalták az ellopott gépeket, amelyeket a kisvaszari férfitól vásárolt meg annak ellenére, hogy tudomása volt arról, hogy azok lopásból származnak. Ellene orgazdaság miatt nyomoznak a komlói rendőrök.

Az ellopott szerszámgépek augusztus 6-án visszakerültek a tulajdonoshoz, aki vagyonvédelmi tanácsokat is kapott a komlói bűnmegelőzési előadótól. A szakember részletes tájékoztatást adott a sértettnek arról, hogy melyek azok az eszközök, amelyekkel hatékonyabban védheti meg otthonát, mint például a lakóházra felszerelt vagyonvédelmi kamera, amely a megelőzés mellett a felderítésben is jól hasznosítható.