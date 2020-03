Egyre több rekordméretű pontyot próbálnak ellopni

Akár több millió forintot is érhet egy-egy nagyobb testű ponty a feketepiacon. Az elmúlt években országszerte sorra lopták el a természetes vizekből a nagy testű halakat, mára pedig teljes iparág épült a magántavak kiszolgálására. Pontyokra specializálódott a legtöbb banda, de egyre népszerűbb a csuka és a süllő is. A Nébih február vége óta egy 30 kilogrammos pontyot keres, amelyet utoljára az eredeti élőhelyétől több mint 500 kilométerre fogtak ki - derül ki az M1 Híradójából.

A Somogy megyei gyékényesi bányatóban 2017-ben többször is horogra akadt egy harminc kilogrammnál is nagyobb ponty.

Majd másfél év múlva már 500 kilométerrel arrébb, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében fogták ki. A halat a test jellegzetességei és a pikkelymintázat alapján a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakértője azonosította.

A rekordnagyságú hal a mi napig nem került elő, a Nébih keresi.

Az ügyben felmerül a bűncselekmény lehetősége is, mert ekkora halat csak a feketepiacon lehet beszerezni Magyarországon.

Az elmúlt években több rekordméretű hal tűnt el a természetes vizekből, a Balatonból, a Duna Adonyi-mellékágából és a Tiszából is. Ezeket a húsz-harminc kilós példányokat elsősorban a magántulajdonban lévő tavak kezelői vásárolják.

A Tisza-tóból is tűnt már el nagy testű hal, de ez volt az első vízterület az országban, ahova vissza is vitték. Azóta kiemelten ellenőrzik a horgászokat, a tavat zónákra osztották, a halőrök folyamatosan figyelik a vizet egész évben. Az eredmények biztatók: egyre kevesebben próbálkoznak hallopással.

Egy húsz kilogrammos vagy nagyobb élő pontyért akár egymillió forintot is fizetnek a magánhalastavak kezelői. A befektetéstől azt remélik, hogy több horgászt vonzanak a vízterületükre, és így növelik a bevételeiket.

Az illegálisan áttelepített halakat általában a horgászok által két különböző vízterületen készített fogás utáni fotók segítségével találják meg a hatóságok. A Nébih Állami Halőri Szolgálata figyeli az ilyen tartalmú internetes posztokat, és e-mailben is várják a bejelentéseket.

A tolvajok állatkínzásért is felelhetnek, illetve 300 ezer forintos halvédelmi bírságot is kaphatnak rájuk, amellett, hogy több évre is eltilthatják őket a horgászattól.

A lopott halat vásárló halgazdálkodók pedig hárommillió forintos bírságra számíthatnak.