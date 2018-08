Egyre szélsőségesebb lesz a Kárpát-medence időjárása

Több anticiklon, szélsőséges időjárási jelenség várható a jövőben - mondta Mika János éghajlatkutató az M1 aktuális csatorna szerda esti műsorában.

Kifejtette: a szélsőségek egy része fog fokozódni, azoké, amelyek a változás irányába esnek. Így több hőhullám, nagy meleg várható, a nagy hidegek gyakorisága viszont ritkulni fog.

A Kárpát-medence éghajlata szárazabb lesz, de ezzel együtt arra is készülni kell, hogy a rövid idő alatt lehulló nagy mennyiségű csapadék esélye megnő.



Mika János kitért arra is, hogy a világ tengervízszintje a 20. század kezdete óta 19 centimétert emelkedett. Ráadásul, ha sikerül is megfékezni a levegő hőmérsékletének emelkedését, annak hatása a mélyebb rétegeket csak később éri el, így az óceánok vízszintjének emelkedése is tovább tarthat.



Azt mondta: a világ energiaigénye - bár lassulva - de továbbra is növekszik. Ezért oda kell figyelni a károsanyag-kibocsátás mérséklésére, az energiatakarékosságra, és megújuló energiaforrásokat kell használni.