Egymilliárdnyi befektetési aranyat vettek tavaly a BÁV-tól

A vártnál is jóval élénkebb volt a kereslet tavaly a BÁV üzleteiben a befektetési célú aranytömbök (BCA) iránt. A 2021. évi forgalom ugyanis meghaladta az egymilliárd forintot. „Az éves árbevétel a 2020-as rekord évtől is csak kis mértékben marad el, pedig ekkor a pandémia berobbanásának hatására soha nem látott érdeklődés volt a befektetési arany iránt. A BÁV tavalyi forgalmi adatai is jól mutatják, hogy egy hosszútávú befektetési portfólió részeként a magyarok változatlanul részben aranyban tartják a pénzüket" - mutatott rá Kovács Ádám, a BÁV kereskedelmi igazgatója.

Az év során a BCA-piacon a két legkelendőbb kiszerelés a legkisebb 5 grammos és a legnagyobb 100 grammos volt. A kisebb kiszerelést előnyben részesítő ügyfelek a visszaváltásnál csak a számukra szükséges mennyiséget tették pénzzé.

Mi várható idén az aranypiacon?



A szokásosnál is eltérőbbek most az álláspontok azzal kapcsolatban, hogy az aranyár milyen pályát fut be 2022-ben. Az egyik tábor szerint a jelenlegi laza monetáris politika a végéhez közeledik, és az ösztönző intézkedések elkezdenek csökkenni. Mivel ezek a pénzbőséget elapasztják, a nemesfémek ára mérséklődhet. Ezt erősítheti az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed 2022 közepére tett kamatemelési szándéka is.

Ugyanakkor akad egy széles kör, amely szerint az említett fejlemények már be vannak árazva. Sőt, sokkal inkább dominál ebben a kérdésben az infláció, ami bizony komolyan felpörgött. Amerikában például a pénzromlás üteme októberben 6,2 százalékkal, 31 éves csúcsra futott fel. Mindez - kiegészülve azzal, hogy negatív reálkamatok alakulnak ki - támogatást nyújt a nemesfémek számára. Így egyes befektetők szerint az arany pozícionálásának kockázati mérlege továbbra is felfelé mutat, mivel a geopolitikai és a rendre erőre kapó víruskockázat komoly, még a Fed intézkedéseket is felülmúló árfelhajtóerőt jelent. Éppen ezért bőven akadnak olyanok, akik úgy vélik a jegyzés az év során a jelenlegi, unciánkénti 1800 dollárnál magasabban, jellemzően 1850-1900 dollár között ingadozik majd.



Hosszabb távon is vannak eltérések az előrejelzésekben, de már egyértelműen emelkedő trend rajzolódik ki. A mérsékeltebb szereplők is úgy látják, hogy az évtized közepéig a 2800-3100 dolláros unciánkénti jegyzés a reális forgatókönyv.