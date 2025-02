Drogkereskedelemmel gyanúsított börtönőröket csuktak le

Kényszerintézkedésekről döntött a bíróság a büntetés-végrehajtási dolgozókat is érintő, kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos ügyben: a nyomozó ügyészség sikeresen indítványozta 3 gyanúsított letartóztatásának és 2 társuk bűnügyi felügyeletének elrendelését - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint az egyik büntetés-végrehajtási intézetben körletfelügyelői beosztást betöltő őrmester és férje, valamint az ismeretségi körükhöz tartozó további három ember 2024 júliusától úgy döntött, hogy kábítószer értékesítéséből próbálnak pluszjövedelemhez jutni.



Ennek érdekében a kábítószert heti rendszerességgel nagyobb tételben, így kedvezőbb áron együtt szerezték be, majd külön-külön készletezték.

A csekély mennyiségnél több kábítószert - a többi között marihuánát, speedet, kristályt - részben saját fogyasztásra, részben továbbértékesítésre szánták.

A nyomozás adataiból az is megállapítható, hogy a vásárlók között volt a büntetés-végrehajtási intézet egy további körletfelügyelője is, aki rendszeresen fogyasztott kábítószert, amelyet részben kollégájától szerzett be.



A nyomozó ügyészség a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Készenléti Rendőrség közreműködésével 2025. január 31-én hat embert érintően több helyszínen összehangolt akciót tartott.

A kutatások során a büntetés-végrehajtási dolgozónál kábítószergyanús anyagokat foglaltak le, továbbá kábítószer-gyorsteszteket is végeztek, amelyek mindkét hivatásos - valamint két további - ember esetében is pozitív eredményt hoztak.

A büntetés-végrehajtási dolgozók szolgálati jogviszonya időközben megszűnt, ezért a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség a bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette és más bűncselekmény miatt indult büntetőügyet - a további eljárásra hatáskörrel rendelkező - Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz tette át - áll a közleményben.