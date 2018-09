Dömötör: nem lehet olyanokra bízni a határvédelmet, akik kezében ott a kerítésvágó

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint nem lehet olyanokra bízni a határvédelmet és a biztonságot, "akik kezében ott a kerítésvágó". Dömötör Csaba (képünkön) a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában azt is mondta: nem azért ragaszkodik Magyarország a határai védelméhez évszázadok óta, hogy most egy tárgyalóasztalnál átadja olyanoknak, akiknek ez nem is annyira fontos.

A politikus közölte: a salzburgi EU-csúcs megmutatta, hogy a migrációs vita új gócpontja a határvédelem. Úgy vélekedett: a tanácskozáson azt akarták elérni, hogy "a tagállamok lemondjanak a határvédelem jogáról" és bízzák Brüsszelre, a Frontexre, az uniós határ- és partvédelmi ügynökségre.



A kormánynak ez több okból is elfogadhatatlan - jelentette ki, sorolva: egyrészt azért, mert Magyarország képes megvédeni határait és "ebben példát is mutattunk", másrészt azért, mert Brüsszelben sokan vannak olyanok, akik nem is akarják megvédeni a határokat, inkább bővítenék, támogatnák a migrációt.



Dömötör Csaba megismételte a kormány álláspontját, amely szerint ha egy tagállam úgy gondolja, nem képes megvédeni a határait, akkor annak az országnak érdemes segítséget nyújtani. De azoktól a tagállamoktól, amelyek saját erejükből is képesek ezt megtenni, nem lehet elvenni a határvédelem jogát - hangsúlyozta.



Szerinte a határvédelmi javaslat mögött sok egyéb olyan brüsszeli terv van, amely támogatná a bevándorlást, és nem megállítaná. Ezek között említette, hogy "annak jogát is kivennék a kezünkből, hogy meghatározzuk, ki a menekült és ki a gazdasági bevándorló".



Dömötör Csaba véleménye szerint Brüsszelben "mintha az önfeladás programját futtatnák, és (...) itt az ideje az újraindításnak", mert nem lehet tartósan az emberek akaratával szemben politizálni. Hozzátette: a politikai irányváltást a jövő évi európai parlamenti választás kényszerítheti ki.



Azzal kapcsolatban, hogy Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke akkor vetette fel a Fidesz kizárásának lehetőségét az Európai Néppártból, amikor Orbán Viktor miniszterelnök távozott a teremből, úgy válaszolt: ez "meglehetősen méltatlan" eljárás volt, de a legfontosabb, hogy elvetették Juncker javaslatát.



Szólt arról is, hogy Sargentini-jelentésben szerinte a már lezárt ügyeken kívül "ideológiai elvárásokat" fogalmaztak meg, amelyeknek "az égvilágon semmi köze" a jogállami kérdésekhez. A jelentés igazi politikai jelentősége szerinte az, hogy felszínre hozta a törésvonalakat és tisztább a kép pár hónappal az európai választás előtt.