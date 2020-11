Csütörtön is szükség lehet még az esernyőkre

Éjszaka és holnap reggel még több helyen lesz eső, zápor, majd csütörtökön a déli óráktól már inkább csak délen lehet további csapadék.

Az északnyugati, északi szél kezdetben a Dunántúlon, majd északkeleten is megélénkül, helyenként meg is erősödik, ma a Balaton térségében és északkeleten viharos közeli széllökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 12 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 9 és 13 fok között valószínű.