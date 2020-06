Az idősotthonokban sem emelkedett a fertőzöttek száma

Kedvező tendencia látható az idősek otthonaiban, nem nőtt a fertőzéssel érintett intézmények száma - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília (képünkön) a legfrissebb járványügyi adatokat ismertetve elmondta: az elmúlt 24 órában 10 újabb esetet regisztráltak, két ember halt meg. Az aktív fertőzöttek száma 1207, 414 beteget ápolnak kórházban, közülük 24-en vannak lélegeztetőgépen.

Hozzátette: jelenleg is 33 intézményben vannak fertőzöttek, a betegek és az ápolók gyógyulnak, utóbbiak ismét munkába tudnak állni. A 33 otthonban élő 5991 gondozott között 899 pozitív esetet találtak, 468-an már meggyógyultak. Azt mondta, a koronavírus-fertőzés miatt lezárt kórházi osztályok felszabadulásával folyamatosan bővül a nem koronavírusos betegek egészségügyi ellátása.

Az országos tisztifőorvos fontosnak nevezte, hogy a felsőoktatási vizsgáknál a teremben egyszerre csak a vizsgáztató és legfeljebb két diák tartózkodjon. Mindegyikük számára ajánlott, de nem kötelező a maszk viselése - mondta. A vizsgázóktól azt kérte, vigyenek saját eszközöket magukkal, ha lehetséges tartsák nyitva a terem ablakát. A közös vizsgákon is gondoskodni kell a megfelelő távolságtartás biztosításáról - emelte ki, és a vizsgázókat is arra kérte, hogy ne verődjenek össze nagyobb csoportokba. Müller Cecília hangsúlyozta: "a vírus itt van velünk", továbbra is világjárványról beszélünk.

A keddi adatok szerint a világban mintegy 6 millió 400 ezer fertőzöttet tartanak nyilván és naponta közel százezer fővel emelkedik a számuk, a halálozások pedig meghaladják a 38 ezret.

Közölte, Európában több mint kétmillió fertőzöttet regisztráltak keddig, az Egyesült Államokban pedig 1 millió 860 ezret. Új esetekkel leginkább az Egyesült Államok érintett, ahol 22 ezer új fertőzöttet tartanak nyilván, ezt követi Brazília (14,5 ezer), Oroszország (9 ezer), India (8 ezer) és Peru (5,5 ezer). Kérdésre válaszolva Müller Cecília elmondta: 102 éves volt az a legidősebb beteg, aki gyógyultan távozott a Dél-pesti Centrumkórházból. Arról is beszélt: a legtöbb szakvélemény valószínűsíti, hogy a koronavírus köztünk marad, és a téli szezonban az influenzavírus mellett többletmegbetegedést produkál. Ezt azonban a tapasztalatok alapján felkészülten várják már a szakemberek, a magyar egészségügy több forgatókönyvvel is készül.

Müller Cecília megerősítette: a karanténként funkcionáló lakásokba hibaelhárítás céljából a szolgáltatók dolgozói bemehetnek, mert "nyilván van olyan veszélyhelyzet, ami nem várathat magára". A szakembereknek ilyenkor maszkot és kesztyűt kell viselni - tette hozzá.