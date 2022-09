Az agrártárca kiemelten támogatja a hazai vadászokat

A vadászat nemcsak kultúra, hagyomány és természetvédelem, hanem egészséges élelmiszert is "előállító" tevékenység - jelentette ki az Agrárminisztérium (AM) közleménye szerint Nagy István agrárminiszter a Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztivál és Fejér Megyei Vadásznapon, szombaton, Soponyán.





A miniszter kifejtette, az agrártárca kiemelten támogatja a hazai vadásztársadalmat és azért dolgozik, hogy minél többen megismerjék és átéljék azt az inspiráló erőt, amelyet a természetben való egyszerű létezés öröme adhat az embernek.



Az elmúlt években számos előrelépést, eredményt ért el az ágazat. 2017-ben létrejött a tájegységi fővadász rendszer, amely immár ötödik éve sikeresen közreműködik a vadgazdálkodásban, segítve a vadászatra jogosultak munkáját a minél eredményesebb, tartalmasabb vadgazdálkodásban, a vadgazdálkodók és természetvédelmi szervezetek összhangjának kialakításában és a vadászati kultúra megőrzésében. Emellett megjelent az Erdei Vadkárfelvételi és Értékelési Útmutató és az Egységes Mezőgazdasági Vadkárfelmérési Útmutató, hogy érdemi segítséget nyújtson a vadkárok felmérésében és értékelésében - tette hozzá.



A tárcavezető kitért arra is, hogy az idei évben újraalakították az Országos Vadgazdálkodási Tanácsot és a Területi Vadgazdálkodási Tanácsokat.



Hangsúlyozta, a vadászat aligha képzelhető el vadászkutya nélkül. Jó hír, hogy 2020-tól az egyik őshonos magyar kutyafajtánk, az erdélyi kopó is alkalmazható terelővadászatokon. Bízunk benne, hogy ez is hozzájárul a fajta megőrzéséhez, törzskönyvezett egyedszámának gyarapodásához.



Nagy István arra is felhívta a figyelmet, hogy a vadhús fogyasztása számos élettani előnnyel jár. Az elmúlt években éppen ezért egyre több kezdeményezés irányul arra, hogy bemutassák és népszerűsítsék a vadhúsfogyasztás páratlan előnyeit.



Vadászok és séfek segítik ebben egymást, fesztiválokon, bemutatókon ismerhetjük meg a gasztronómia eme pazar világát és szakácskönyvek adnak hasznos ismereteket. A vadhús szeretetének, illetve fogyasztásának népszerűsítésében a Vadex Mezőföldi Zrt.-nek kiemelkedő szerepe van - húzta alá a miniszter.



A tárcavezető elmondta, a 2021/2022-es vadgazdálkodási évet sikerrel zárták: az ágazat 4 milliárd forintos eredményt realizált. Az Agrárminisztérium a jövőben is partneri segítséget nyújt a vadászoknak, legyen szó akár a hagyományőrzést szolgáló kezdeményezések, a vadgazdálkodási ismeretterjesztést szolgáló projektek támogatásáról vagy éppen az aktuálisan jelentkező nehézségek kezeléséről - emlékeztetett a miniszter.