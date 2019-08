Augusztus 7-ig lehet felsőoktatási pótfelvételire jelentkezni

Augusztus 7-én éjfélig lehet jelentkezni a pótfelvételi eljárásban meghirdetett, szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre - közölte az Oktatási Hivatal csütörtökön az MTI-vel.

Pótfelvételire azok jelentkezhetnek, akiket a július 24-én zárult általános eljárásban egy általuk megjelölt képzésre sem vettek fel vagy idén nem adtak be felvételi kérelmet felsőoktatási intézménybe.



A hivatal közleményében kifejtette: a pótfelvételi eljárásban csakis egy felsőoktatási intézmény egyetlen - szinte kizárólag önköltséges - képzésére lehet kérelmet beadni a felvi.hu honlapról elérhető E-felvételiben. A 2019. évi felsőoktatási pótfelvételiben meghirdetett szakokra vonatkozó információk és a jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók a felvi.hu honlapon olvashatók.



A jelentkezést legkésőbb augusztus 7-én éjfélig hitelesíteni is szükséges Ügyfélkapun keresztül vagy az E-felvételi felületéről kinyomtatott és aláírt hitelesítő adatlapot postára adva. Minden előírt dokumentum feltöltési határideje is augusztus 7. éjfél.

Ha a felsőoktatási intézmények alkalmassági, gyakorlati vizsgát vagy - elsősorban mesterképzések esetében - felvételi vizsgát írnak elő, a pótfelvételi hirdetményében jelzik. Ugyancsak itt közlik a vizsga időpontját is, és az idő rövidsége miatt külön behívó levelet általában nem küldenek.



A ponthatárokat előreláthatólag augusztus 26-án hirdetik ki, ekkor dől el, kit vettek fel a pótfelvételiben az általa megjelölt képzésre. Kitértek arra is, hogy az idei általános felsőoktatási felvételi eljárásban már meghirdetett képzések esetében a pótfelvételi ponthatára nem lehet alacsonyabb a július 24-én meghatározottnál. A ponthatár egyetlen képzés esetében sem lehet alacsonyabb a jogszabályi minimumnál: alap- és osztatlan képzés esetén 280, felsőfokú szakképzés esetén 240, mesterképzés esetén pedig 50 pontnál.



A felvett jelentkezők a felvételi határozatot és a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókat a ponthatárok kihirdetését követően felsőoktatási intézményüktől kapják meg augusztus 31-ig.