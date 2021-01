Ameddig és ahol csak lehet, nyitva maradnak az általános iskolák és az óvodák

Ahol csak lehet, nyitva maradnak az általános iskolák és óvodák - hangsúlyozta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) köznevelésért felelős államtitkára a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában hétfő reggel.

Maruzsa Zoltánt annak kapcsán kérdezték, hogy a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) az általános iskolákban is online oktatást szorgalmazott.



Az államtitkár kifejtette: tavasszal bebizonyosodott, hogy az általános iskolákban is működőképes a digitális oktatás, de az is kiderült, hogy ennek az oktatási módszernek a hatékonysága jelentősen életkorfüggő.

Főleg az alsó tagozatos diákoknál nem tud olyan hatékony lenni, mint például a végzős középiskolásoknál. Ezért, ha van rá mód, ezt érdemes elkerülni - mondta, hozzátéve: ahol megbetegedés történik, ott elrendelik a digitális munkarendet.



Maruzsa Zoltán kitért arra is, hogy vannak szervezetek, amelyek ágazati jellegű oltást képzeltek el. A kormány viszont veszélyeztettségi és életkori szempontok alapján dolgozta ki az oltási tervet. Ennek megfelelően elsőként az egészségügyi dolgozókat oltják be, majd az idősek következnek. A pedagógusok közül is elsőként a 60 év feletti és a krónikus betegek kaphatják majd meg az oltást.



A PDSZ felvetéseire reagálva az államtitkár azt is megjegyezte, hogy tavaly augusztusban hőmérőzést kértek, majd mikor az meglett, már nem volt fontos. Ősszel tömeges tesztelést kértek, és mikor az is megvalósult, már az sem volt fontos.



Utóbbi kapcsán Maruzsa Zoltán azt is elmondta, hogy folyamatosan csökkent a tömeges tesztelés iránti érdeklődés. Az első alkalommal 85 százalék vett részt, később már csak 60 százalékos volt a részvétel a pedagógusok tesztelésén.

A mostani, téli szünet utáni tesztelésen pedig csak azok a pedagógusok vettek részt, akik valamilyen tünetet észleltek magukon - ismertette Maruzsa Zoltán.