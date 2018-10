Alig van víz a Duna medrében, szinte biztos, hogy megdől Mohácsnál is a negatív rekord

Tovább csökkent a Duna vízszintje Budapestnél 43-44 centiméterre - mondta Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője szerda reggel az M1 aktuális csatornán.

A szóvivő szerint a csökkenés nem áll meg itt sem a fővárosban, sem az alsóbb szakaszokon.



Az alacsony vízszint rekordja már megdőlt Adonyban, Dunaújvárosban, Dunaföldváron, Pakson és Domboriban. Ez várható csütörtökön Bajánál és Mohácsnál is - fűzte hozzá.



Szavai szerint az alacsony vízállás nem okoz problémát a vízminőségben, viszont a hajózást érinti: szerdán hajnalban megtiltották a teherhajóknak a folyón való közlekedést.



A szóvivő a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában elmondta azt is, a nagyobb teherhajóknak minimum 25 deciméteres gázlómélység szükséges, hogy közlekedni tudjanak, ez viszont szinte sehol sem adott most a Dunán.



A folyó teljes magyarországi szakaszán 15-17 deciméteres a gázlómélység.



Képünk a felvidéki Medve településnél készült.