A Zeneakadémián mutatkozik be Enyedi Ágnes

Új népzenei formáció mutatkozik be a Zeneakadémián. Enyedi Ágnes énekesnő és a Bandárium, amelyben a Buda Folk Band három tagja is szerepel, március 23-án ad koncertet Útravaló népzene címmel az intézmény Solti termében.



A műsor a Kárpát-medence autentikus népzenéjének legszebb dallamaiból mutat be nem mindennapi válogatást. A Népművészet Ifjú Mestere címmel és a Junior Prima díjjal is elismert tehetséges énekes, az erdélyi gyökerekkel is rendelkező Enyedi Ágnes népzenei gyűjtései során találkozhatott a paraszti kultúra utolsó emlékeivel, a tágabb összefüggésekre néprajzi tanulmányai világítottak rá - olvasható a Zeneakadémia honlapján.



A friss formációban Enyedi Ágnes mellett a Buda Folk Bandből ismert három zenész, Salamon Soma (furulya, kaval, tilinka, harmonika), Maruzsenszki Andor (hegedű) és Éri Márton (brácsa); Mihó Attila, a Magyar Állami Népi Együttes hegedűse, valamint Enyedi Tamás (cimbalom) és Tóth Máté (bőgő) játszik, a koncerten közreműködik András Orsolya (ütőgardon).



Enyedi Ágnes állandó formációja a Tázló és a Magos együttes, emellett a Magyar Állami Népi Együttes és a Duna Művészegyüttes műsorainak is rendszeres közreműködője. Az ajánló szerint a Bandárium zenéjével a magyar népzenei dialektusok stiláris ütőerére tapint rá, azok legelemibb erejű, legkarakteresebb dallamain keresztül.



Műsorában a Bandárium külön figyelmet szentel olyan vidékek zenéinek, amelyek a táncházmozgalomban kevésbé reprezentáltak, annak ellenére, hogy a rájuk jellemző izgalmas zeneiség régóta ismert. A koncerten megidézik továbbá Bartók Béla székelyföldi és Maros menti eredeti gyűjtéseinek zenei anyagát, valamint megemlékeznek az erdélyi népzene egyik legnagyobb gyűjtőjéről, a februárban elhunyt Kallós Zoltánról - szerepel a honlapon.

