A telefonon internetezők kétharmada éjjel-nappal a neten lóg

A magyar 14 éves és idősebb népesség 44 százaléka a zsebében lévő okostelefonjával folyamatosan csatlakozik a világhálóra, még éjszakára sem kapcsolódik le - állapította meg a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) felmérése, amelyről szerdán tájékoztatták az MTI-t.

A tavaly év végi piackutatásuk szerint a 14 éves és idősebb népesség háromnegyedének van okostelefonja, hattizedének mobilinternet-előfizetéssel.

Mobiltelefonnal a teljes népesség háromnegyede internetezik, ami jócskán meghaladja a mobilinternet-előfizetők számát, mert vannak, akik csak wifivel csatlakoznak a világhálóra.



Az ötvenes korosztály nagyjából 30 százaléka nem szokott netezni a mobilján, a hatvanasoknál ez az arány nagyjából 50 százalék, 70 felett pedig körülbelül 60 százalék - közölték.



Az NMHH tájékoztatása szerint a telefonjukon wifivel internetezők 60 százalékánál, a mobilinternet-előfizetéssel rendelkezők felénél mindig be van kapcsolva a wifis, illetve mobilnetes adatkapcsolat. Az utóbbi arány függ az előfizetett adatcsomagok nagyságától: az 1 GB-os adatkeret alatt csak egyharmaduk, a 10 GB feletti vagy korlátlan mobilnettel rendelkezőknek pedig négyötöde van fenn folyamatosan a neten.

A beszámoló kitért arra is, hogy minden negyedik mobilnet-előfizető hotspotként is használja készülékét.



Az okostelefonon internetezőknek nagyjából 90 százaléka szokott közösségi oldalakat nézni és keresőket használni, közel 80 százalékuk e-mailezik, 70 százalékuk csetel és nagyjából 60 százalékuk néz videót és időjárást-jelentést.



Az okostelefonos népesség háromnegyedének 4G-s a készüléke, bő négytizednek védi a készülékét ujjlenyomat-leolvasó és további egyötödnek van a szintén a biztonságot szolgáló arcfelismerésen alapuló billentyűzet-feloldása.



Tízből három okostelefon-használó említette, hogy rendelkezik a készüléke a mobilfizetést is lehetővé tevő NFC-technológiával, amely az irodaházi belépőkártyákhoz hasonlóan egy terminálhoz tartva ismeri fel a mobilt, valamint indítja el automatikusan a fizetéshez szükséges tranzakciót.



Emellett közel négytizednek alkalmas a készüléke két sim-kártya befogadására (dual-sim), minden tizediknek pedig virtuális, úgynevezett e-sim-kártyája is van az okostelefonjában.



A piackutatás 2019. november 7. és december 10. között készült országosan reprezentatív mintavétellel 3200 háztartásban, személyes kérdezéssel. A felmérést az Ariosz Kft. készítette az NMHH számára.