A tapolcai vasúti baleset áldozataira emlékeznek

Gyásznapot tartanak vasárnap a négy fiatal halálával végződő újévi tapolcai vasúti baleset áldozataira emlékezve a Balaton-felvidéki városban.





Dobó Zoltán, Tapolca polgármestere a város hivatalos honlapján vasárnap azt írta: a délelőtti szentmisén, majd utána a tragédia helyszínén, Tapolca és Kisapáti között gyertyagyújtással emlékezik meg a város közössége az áldozatokról. Közölte, kezdeményezi a MÁV-nál, hogy a vasúti átjáróba sorompót helyezzenek ki, mert több baleset is történt már ott.



A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság szombaton a police.hu oldalon azt közölte, hogy a 7345-ös úton, egy vasúti átjáróban egy személygépkocsi a Tapolcáról Budapestre közlekedő sebesvonattal összeütközött. A Mávinform jelezte: a vasúti átkelőben a fénysorompó jól működött, tilos jelzést mutatott.



A balesetben négyen meghaltak - a polgármester közleménye szerint sümegi és csabrendeki fiatalok - egy 17 éves nőt pedig életveszélyes sérülésekkel mentőhelikopterrel vittek kórházba.



Bár korábbi médiainformációk szerint a fiatal nő a kórházba szállítást követően életét vesztette, Nagy Lajos, a szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórház főigazgatója vasárnap délelőtt az MTI-vel azt közölte: a nő életben van, az intézményben kezelik.



A Fino Kaposvár férfi röplabdacsapata közösségi oldalán számolt be arról, hogy a baleset egyik áldozata a klub feladója, Iván Gergő (képünkön) volt. A kapos.hu hírportál szerint a fiatal tehetség 2020 nyarán igazolt a somogyi megyeszékhelyre testvérével, Iván Bencével együtt, a mostani szezonban pedig már egyre többször kapott lehetőséget a kezdőcsapatban is.



A kaposvári klub vasárnap 18 órától gyertyagyújtással emlékezik Iván Gergőre az Arénánál - írta a kapos.hu.