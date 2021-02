A magyar hatóság is megfelelőnek találta a kínai oltóanyagot

- A járvány harmadik hullámának emelkedő szakaszában vagyunk, ezért fontos, hogy egyre többen szerezzenek védelmet a vírusfertőzéssel, illetve annak szövődményeivel szemben - mondta az operatív törzs pénteki tájékoztatóján Müller Cecília. Az országos tiszti főorvos beszámolt róla, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakemberei megvizsgálták és megfelelőnek találták a kínai oltóanyagot, így hamarosan ez a készítmény is bevethető lesz.

- Egyértelműen a járvány harmadik hullámának emelkedő szakaszában vagyunk, az előző 24 órában 3093 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a fertőzést, így az aktív fertőzöttek száma ismét nyolcvanezer fölé emelkedett, és meghalt száztíz koronavírusos beteg - közölte az országos tiszti főorvos.

Müller Cecília hozzátette: továbbra is érvényes, hogy a krónikus betegségekben szenvedők vannak kitéve a legnagyobb kockázatnak, ezért fontos, hogy ők minél előbb védelemben részesüljenek. Elmondta: ehhez a legalkalmasabb fegyver a védőoltás, amelyek mindegyike hatékony a koronavírus elleni küzdelemben. - Már ötféle vakcina engedélyezett Magyarországon, amelyek az egészség megőrzésének, illetve a súlyos, akár végzetes szövődmények elkerülésének a lehetőségét nyújtják - jegyezte meg.

Müller Cecília beszámolt róla, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ immunbiológiai készítmények minőség-ellenőrzési főosztályán, Paulinyi Zsuzsanna főorvos vezetésével megvizsgálták a kínai Sinopharm szérum mindenre kiterjedő, alapos dokumentációját. Ennek során hitelt érdemlően bizonyították, hogy a gyártói minősítés megfelel a magyar hatóság vizsgálatának is.

Az eredményről értesítették az OGYÉI-t, így arra készülnek, hogy hamarosan a kínai vakcina alkalmazása is elkezdődhet Magyarországon. Hozzátette: rövidesen az alkalmazási előirat és a betegtájékoztató is nyilvános lesz. - Számos szakember szerint, mivel ez a szérum a teljes, elölt vírust tartalmazza, hatásosabb lehet a többi vakcinánál - tájékoztatott, kitérve rá, hogy a már 13 országban alkalmazott Sinopharm oltóanyag 79 százalékos hatékonyságú, és a 18 év felettieknek adható, de a várandósok egyelőre nem kaphatják meg. Azoknak a krónikus betegeknek sem javasolják, akiknek nincs kezelve az alapbetegsége.

- A kínai oltóanyag hasonló technológiával készül, mint az influenza elleni vakcina, és a készülő magyar szérum is ilyen lesz - közölte. Tudatta azt is, hogy a Sinopharm vakcinából is két adagra van szükség három hét különbséggel, és könnyen szállítható, illetve alkalmazható, mert egyadagos, tűvel ellátott fecskendőben szállítják, ezért kifejezetten a háziorvosoknál történő felhasználásra javasolt.



- Minden vakcina alkalmas, és kellő védelmet biztosít, de egyéni esetekben a kezelőorvos javasolhat szérumot a páciensének - mondta el a tiszti főorvos, aki beszámolt arról, hogy Magyarországon dinamikusan emelkedik a beoltottak száma, és egyre többen igénylik a vakcinát.

Müller Cecília ismét azt kérte, hogy akik még nem tették meg, regisztráljanak a védőoltásért.