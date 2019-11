A kormány három részletben emeli a bírák és az ügyészek illetményét: január 1-jétől a bírák átlagosan 32 százalékos, az ügyészek 21 százalékos illetményemelésben részesülnek, majd 2021-ben és 2022-ben 12, illetve 13 százalékos emelésben - jelentette be Varga Judit igazságügyi miniszter szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón.

A miniszter jelezte, a parlament igazságügyi bizottságát kérik fel az erről szóló módosító javaslat benyújtására.



Közölte: az EU második legrosszabbul fizetett bírái a magyar bírók, legutóbb 2004-ben volt átfogó illetményrendezés az igazságügyi területen; 2016-tól három ütemben, kis mértékben nőtt a bírák illetménye, az ügyészeknél pedig 2018-ban volt pótlékrendezés.

Varga Judit felidézte: miniszteri kinevezésekor ígéretet tett az igazságügyi dolgozók illetményének rendezésére, most a jól teljesítő gazdaságnak köszönhetően ez megtörténhet.



A tárcavezető kiemelte: 2020-tól átlagosan 32, illetve 21 százalékos illetményemeléssel "egy szintre hozzák" a bírák és ügyészek fizetését, majd 2021-ben és 2022-ben együtt emelik tovább.



Polt Péter legfőbb ügyész a sajtótájékoztatón hangsúlyozta: a kormánydöntéssel európai uniós szintre emelkedik a javadalmazás a bíróságokon és az ügyészségeken, ez pedig megfelel annak a felelősségteljes munkának, amit a bírák és ügyészek végeznek.

Fontosnak nevezte, hogy a két szervezetben azonos szinteken azonos jövedelmek legyenek. Mint mondta, a döntés nem egyszerű illetményemelés, hanem az igazságszolgáltatás korszerűsítéséről, a jogszolgáltatás teljesebbé tételéről szól. A legfőbb ügyész úgy vélte, az illetményemelés jó hatással lesz a két szervezet közötti átjárhatóságra is.



Répássy Árpád, az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese felidézte: az alaptörvény és a bírák jogállásáról szóló törvény is úgy rendelkezik, hogy a bírói függetlenség egyik legfontosabb pillére a méltó bírói illetmény. Úgy értékelt: az illetményemeléssel "minden eddiginél erősebbé teszi a kormány a bírói függetlenséget".



Felhívta a figyelmet arra is, hogy nem csak a bírák illetménye fog emelkedni, de korrigálják a jelenlegi illetményrendszer számos problémáját is. Példaként említette, hogy az új rendszer jobban fogja ösztönözni a fiatal jogászokat a bírói hivatás vállalására. A sokéves gyakorlattal rendelkező bírák munkáját és a vezetői felelősséget is jobban elismeri, így várhatóan többen fognak pályázni a felsőbb fokú bíróságokra.



Az elnökhelyettes történelmi jelentőségűnek nevezte az illetményemelést, mondván, "alapvető és elvi jelentősége van" annak, hogy a bíró és az ügyész ugyanolyan illetményben részesüljön.



Répássy Árpád megköszönte a bíróknak, hogy évek óta olyan teljesítményt nyújtanak, ami a magyar igazságszolgáltatást Európa élvonalában tartja.



Az Igazságügyi Minisztérium tájékoztatása szerint a döntés közel háromezer bírát és kétezer ügyészt érint. A bírák illetményemelése 2020-ban 9,5 milliárd forintot tesz ki, az ügyészeké pedig 4,5 milliárdot. Az előbbiből az OBH 3 milliárdot, az utóbbiból az ügyészség 1,5 milliárdot biztosít, a fennmaradó összeg pedig a központi költségvetést terheli.